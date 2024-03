Tříbodovou radost v ČFL si konečně užili i fotbalisté Ústí nad Labem a teplické rezervy. Naopak Brozany vyšly na jaře poprvé naprázdno.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Napotřetí už to vyšlo! Fotbalisté Ústí nad Labem konečně na jaře uspěli v domácím prostředí. Na třetí pokus zdolali rezervu Hradce Králové 2:1 a po dvou remízách tak mohli oslavit plný bodový zisk.

Ten se ovšem nerodil lehce. Arma sice v úvodních 30 minutách zcela dominovala, což potvrdila parádní trefa Ismaela, jehož trenér Sochor poprvé zařadil do základní sestavy.

Jenže ve 38. minutě srovnal se štěstím Hruška, což Ústeckým vzalo vítr z plachet. „Soupeř centroval ze strany, jejich útočník hlavičkoval přímo do mě, ode mě se to odrazilo do něj a do branky. Z mého pohledu trochu smolný gól, ale naštěstí nerozhodl,“ líčil brankář Severočechů David Němec.

V nastaveném čase totiž přišel kýžený vítězný gól, který obstaral z pokutového kopu střídající Jakub Mareš, jenž krátce předtím nastřelil ve vápně ruku jednoho z hostujících hráčů.

„Podle mě jsme byli celý zápas lepší, bohužel jsme na konci poločasu inkasovali ze standardky, což nás stále trochu trápí. Jsem ale rád, že jsme to v 90. minutě zlomili, byť z penalty, ale za mě to penalta byla. Pro nás je tento výsledek důležitý a věřím, že nám pomůže se nastartovat,“ dodal Němec.

BROZANY S NULOU

Vůbec poprvé během jara, a také poprvé od 10. kola, vyšly bodově naprázdno Brozany. Mohla za to mimo jiné i jejich střelecká impotence, vedoucím Velvarům totiž nedokázaly dát gól ani z penalty a zaslouženě tak padly 0:2.

Domácí gólově orámovali první poločas, už ve 2. minutě otevřel skóre Jakab, minutu před pauzou zvýšil na 2:0 Jelínek. Po změně stran už diváci gól neviděli, penaltu Dominika Šupa v samém závěru totiž skokem k tyči zneškodnil domácí brankář.

„Je to pořád stejná písnička. Dostáváme hrozně laciné branky a naopak na naše góly se hrozně nadřeme. Špatná produktivita nás tentokrát ve vyrovnaném zápase stála body,“ krčil rameny asistent trenéra Jiřího Němce Jiří Šmidrkal. „Podle mého názoru vyrovnané střetnutí, akorát Velvary své šance dokázaly využít, my ne,“ kýval souhlasně hlavou vedoucí brozanského mužstva Ján Kudlička.

Severočeské derby zvládla na domácím trávníku teplická rezerva, která si poradila jasně 3:0 s českolipským Arsenalem. „Měli jsme z prvního týmu čtyři kluky, které chtěl pan trenér Frťala u nás rozehrát a díky tomu jsme mohli lépe měnit tempo hry a kluci nám v záchranářském souboji výrazně pomohli. Za tři body jsme samozřejmě rádi,“ usmíval se teplický kouč David Šourek.

Nedařilo se Mostu, který cestoval do Kolína a padl 1:2. Znovu se prosadil útočník Jindřich Novotný, ale jeden gól na zisk nestačil.