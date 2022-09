"Zasloužená výhra, myslím, že jsme byli lepší celý zápas. To, že to skončilo jen 2:0, je naše hloupost, šancí jsme měli více než soupeř. Žádná speciální motivace proti Ústí nebyla, nechtěli jsme, aby to bylo zbytečně vyhecované," řekl po utkání asistent trenéra hostů Jiří Šmidrkal.

"Od začátku jsme dominovali, ten výsledek hodně zkresluje. Kdyby to bylo pět nebo šest nula, asi by nikdo nemohl nic říct, těch ani ne pološancí, ale spíš opravdu dobrých šancí, které jsme nedali, tam bylo hodně. Snad jsme si ty góly schovali na příště, abychom už konečně skórovali i doma," souhlasil také bývalý ústecký hráč, nyní ve službách Brozan, Marek Krátký.

FOTO: Severočeši trpěli! Bohemáci rozbili Ústí, Dynamo Chomutov

To domácí kouč Dušan Tesařík byl po utkání v kabině hodně hlasitý, jeho rozpoložení potvrdily i pozápasové ohlasy. "Spokojenost dnes určitě nebude. Absolutně nechápu úvod utkání, prvních dvacet minut. Před zápasem jsme si něco řekli, ale naše tempo bylo nulové," štvalo ho. "Věděli jsme, že Brozany mají kvalitní hráče s ligovými zkušenostmi, kteří když nejsou včas dostupováni, tak fotbal hrát umí, což jasně potvrdili. My jsme se vzbudili po nějakých 25 minutách, ale i tak to bylo z mého pohledu málo."

Ústí tak poprvé v sezóně nezískalo ani bod, i přes to ale udrželo prozatímní druhou příčku. Brozany se díky další venkovní výhře protáhly na osmé místo.

Fotbal, ČFL B, 8. kolo:

FK Ústí nad Labem - SK Sokol Brozany 0:2 (0:1)

Branky: 6. a 59. Šup.

Rozhodčí: Pekař. ŽK: 4:4. Diváci: 435.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Hudec, Čítek (C), Robert, Jiránek (69. Zůza), Zaspal (34. Uličný), Škoda (46. Klimt), Cantin (86. Mayerhofer), Kubín (46. Fischer), Vobecký, Benda.

SK Sokol Brozany: Havránek (C) – Soungole (89. Čížek), Hasil, Schettl, Hruštinec, Krátký, Strada, Bechyně, Výborný (70. Miškovič), Šup (86. Sláma), Jindráček (86. Kasse).