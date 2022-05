Liberecká parta je na předposledním 15. místě. Přičemž na poslední Ústí nad Orlicí drží náskok sedmi bodů. "Budeme bojovat až do konce. Teď máme sérii těžkých soupeřů, kteří mají v týmech zkušené hráče. Lehký zápas to nebude ani v neděli proti Zápům," uvedl kouč.

V Brozanech byla sestava prošpikována hráči, kteří normálně hrají za A-tým. Ačkoliv to v první půli bylo jasně vidět na herní převaze, nedokázali z ní hosté žádným způsobem vytěžit branku.

Ty padaly až ve druhém poločase. V něm dostal domácí do vedení Martin Jindráček. Libereckému týmu pak chvíli trvalo dostat se zpátky do utkání, nicméně v 77. minutě srovnal po trefě Karola Mészárose. Zvrat utkání zajistil v 87. minutě střídající Chukwudi Chukwuma, jnž vstřelil rozhodující branku na 2:1.

„I přes posílenou sestavu to byl spíše remízový zápas. V prvním poločase jsme i měli herní převahu, ale nedokázali jsme ji využít. Soupeř ve druhém poločase poté velmi dobře využil jednu šanci a šel do vedení. Chvíli nám to trvalo, avšak jsme se do zápasu dokázali dostat zpět vyrovnávacím gólem. Závěr nám opět nevyšel," hodnotil Myslivec.

ČFL, dohrávka 22. kola:

Brozany - Liberec B 2:1 (0:0)

Branky: 56. Jindráček, 87. Chukwuma - 77. Mészáros. Rozhodčí: Nejedlo - Fišer, Polena. ŽK: Šup, Studecký, Výborný - Prebsl, Šulc, Alijagić.

Brozany: Švejda - Bechyně, Bubeníček, Gebert, Jindráček (78. Chukwuma), Krátký, Schetti, Sláma (87. Maigini), Studecký, Šup (90. Cibulka), Výborný.

Liberec B: Knobloch - Alijagić, Faško, Frýdek (65. Juzvak), Horňáček, Mészáros, Michal, Prebsl, Šulc, Tiéhi (65. Polyák), Winkler (80. Kytka).