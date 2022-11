„První poločas jsme byli jasně lepší, soupeř se k ničemu nedostal, naopak my dali dvě branky. Po změně stran jsme ale nepochopitelně přestali hrát, z čehož pramenila penalta pro domácí, tu ale naštěstí brankář Havránek chytil,“ líčil asistent brozanského kouče Jiří Šmidrkal.

Brozany pak přestály ještě další velkou šanci z rohového kopu, nakonec si ale výsledek pohlídaly. „Krom toho rohu a penalty jsme to měli pod kontrolou, je ale pravda, že kdyby Jablonec pokutový kop proměnil, mohlo to hodně ovlivnit další vývoj zápasu. Naštěstí se tak nestalo a my máme další tři body. Podle mého soudu jsou zasloužené, zápas jsme si zbytečně zkomplikovali ve druhé půli, ale jinak jsme byli lepším týmem,“ dodal. Brozany se díky tomu vyhouply už na pátou příčku, o skóre před ústeckou Armu a Chlumec nad Cidlinou.

Naváží kališníci na pětibodový výjezd? Dnes hostí rezervu Pardubic

PADLI, ALE TRENÉR BYL SPOKOJENÝ

Na šestou pozici klesla ústecká Arma, která prohrála druhé utkání v řadě. Po výjezdu na půdu vedoucího Žižkova prohrála i ve druhém Kolíně, tentokrát těsně 2:3. Ústí nestačil ani fakt, že v zápase dvakrát vedlo, domácí navíc vstřelili vítězný gól až v nastaveném čase.

„Výsledkově je to pro nás samozřejmě špatné, ale herně jsem spokojený. Kdybychom po prvním poločase vedli 3:0, nemohl by nikdo říct ani popel,“ pravil po utkání trenér Severočechů Dušan Tesařík. „Zápas rozhodly dvě situace. Při té první jsme za stavu 1:0 pro nás šli samu na branku, bohužel jsme ji těsně minuli. Ta druhá přišla za stavu 2:2 v 87. minutě, kdy jsme měli hned dvě gólovky. Bohužel ani tady jsme neuspěli a soupeř nás pak za to potrestal,“ pokrčil rameny šéf ústecké lavičky.

Ten v týdnu naordinoval svým svěřencům modelové utkání proti dorostu Army. „Museli jsme si po posledním zápase vyříkat nějaké věci. Jsem rád, že už v tom modelovém zápase byla vidět změna, stejně tak v Kolíně. Kluci začali znovu plnit to, co po nich chci, a co nás zdobilo v úvodních kolech, tedy náš agresivní, běhavý styl, a domácí s tím měli velké potíže. Pokud takto budeme pokračovat v dalších zápasech, výhry opět přijdou,“ uzavřel.

Lovce trápila efektivita, přesto nakonec mají povinnou výhru

Mostecký nováček si dal na hřišti Přepeř dvě vlastní branky a prohrál 1:2. „Vybrali jsme si den blbec. Vlastně jsme dali tři branky, ale prohráli 1:2, protože dvě byly vlastní. Bohužel, strašně se napracujeme na šance a jejich proměnění. Na tohle se musíme v trénincích zaměřit, abychom byli produktivnější,“ má jasno Daniel Sochor, trenér Baníku Most Souš.

Tři body si vezou Teplice B, které vyhrály v Benešově 2:1. V nastaveném čase rozhodl veterán Ljevakovič.