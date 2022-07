Monika Brzesková

Starostka Kravař, Miss ČR a Miss Europe

Monika Brzesková.Zdroj: Deník/Gabriela Stašová

Kdyby byla možnost zahrát si ve filmu, tak bych si kdysi dávno chtěla zkusit roli princezny v nějaké pohádce. Ale čas neúprosně utíká a dneska by to možná vzhledem k věku mohla být už jen role dvorní dámy. Fascinuje mě práce maskérů, takže role čarodějnice by taky nemusela být špatná. Bohužel herecké nadání nemám, takže to raději nechám profesionálům.