V muzikálu Ondřeje Brzobohatého v divadle Karlín si zahrajete roli svérázného vesničana Vladimíra Škopka. Jak vnímáte návrat do Slunce seno, jahody a jak bylo těžké nazkoušet tuto roli? Trochu nostalgicky si zavzpomínám na dobu před čtyřiceti lety, i když tentokrát v roli Škopka, kterou tehdy hrál Stanislav Tříska. Věřím, že i muzikálová podoba tohoto veleúspěšného filmu bude neméně úspěšná i v karlínském divadle. Takže nám držte palce.

Plzeňské divadlo Pluto 12. září začne 24. sezonu obnovenou premiérou legendárního muzikálu My Fair Lady s Kamilou Kikinčukovou jako Lízou Doolittlovou a Radkem Zimou v roli profesora Higginse. Jde o malé divadlo se stolovou úpravou na 160 míst, kde není hranice mezi herci a diváky, děj se odehrává přímo mezi stoly.

Právě v bezprostřednosti kontaktu a v podmanivé atmosféře takřka rodinné pohody tkví jedno z kouzel Divadla Pluto, se kterým si získává srdce každého diváka. Není to jen díky stolové úpravě s pohoštěním v ceně vstupenky, ale především díky originálnímu stylu představení. Právě v muzikálu My Fair Lady se v choreografii Jana Ondera nejen zpívá, ale dokonce i tančí přímo mezi stoly s diváky.

Jak s tímto divadlem souvisí postava a osobnost Zdeňka Trošky?

Krále českých filmových pohádek a komedií, režiséra Zdeňka Trošku, už před lety svéráznost pluťáckých představení natolik uchvátila, že je v Plutu častým hostem a řadu herců obsadil do svých filmů. Sám kdysi řekl, že Pluto je jeho srdeční záležitostí a jezdí sem moc rád. "Když mám splín, zajedu do Pluta a je mi dobře," řekl doslova.

Zdroj: Deník

Jak se divadlu daří návrat po covidové izolaci?

Je fakt, že Divadlo Pluto jako jediná soukromá profesionální scéna západočeského regionu díky velké solidaritě herců i diváků a podpoře bývalého pana primátora či hejtmana i starosty UMO 4 jen tak tak přestálo covidovou izolaci. Nikdo ale nečekal, že jeho návrat do starých kolejí plnohodnotného provozu před covidem, kdy se Pluto mohlo pochlubit prakticky stoprocentní návštěvností, která mu umožňovala existenci státem nedotovaného divadla, bude nyní stále více obtížnější.

Mám se svými kolegy obavy, že Pluto sice zdolalo covidovou prázdnotu, ale asi nic nezmůže proti současnému dění a jeho vlivu na zájem diváků, přestože už od vzniku divadla v roce 1999 je jeho repertoár zasvěcen výhradně komediálním žánrům od kabaretu přes situační komedie, muzikály až po operetu. A to s jediným cílem: bavit, těšit publikum a pomáhat mu uniknout starostem.

Co připravujete nejen v nejbližší době, ale také na prázdniny?

Doufám a přeju si, abych mohl v dubnu 2024 právě v Plutu oslavit s ostatními nejen jeho 25. narozky, ale i sedmdesátku mé manželky Jindřišky, jeho principálky.