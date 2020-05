Po dlouhých týdnech otevřela třeba nákupní zóna Stop Shop Třebíč, kde je více jak dvacítka obchodů. Lidé přijížděli postupně a okukovali nové zboží. Dlouhé fronty se tady ale netvořily. „Větší zájem zákazníků očekávám až odpoledne. Mám už své zkušenosti,“ řekla například prodavačka Jana.

Stejné to bylo i v knihkupectví U Vrány v Pelhřimově. „Nebyly tady fronty jako třeba v obchodech s oblečením. Řekl bych, že přišlo zhruba stejně lidí, kolik v dubnu chodí i jindy,“ přemítal knihkupec Jiří Dvořák, který měl zrovna v obchodě tři zákazníky.

Podobnou zkušenost má i Veronika Reynková z Knihkupectví Vysočina v Havlíčkově Brodě. „Otvírali jsme s radostí po tak dlouhé době. Zavřít jsme museli skoro z hodiny na hodinu. Zákazníků bylo od rána celkem dost, už se těšili na knižní novinky. Někteří u nás měli zamluvené knihy a nemohli se jich dočkat,“ popsala Reynková první hodiny v otevřeném knihkupectví.

A o co byl největší zájem? „Neřekl bych, že lidé chodili pro nějaký speciální žánr. Hodně zákazníků si přišlo pro objednané knihy a pak tady bylo pár čtenářek, které říkaly, že mají čtecí absťák a prostě potřebují novou knížku,“ odpověděl s úsměvem Dvořák.

Na odbyt jdou teď prý hlavně učebnice pro děti, beletrie a deníčky miminek. „Pokud vás zajímá jaký žánr jde teď nejvíc na odbyt, tak to paradoxně není humoristická literatura, byť by člověk čekal že se čtenáři budou chtít po tak smutné době odreagovat. Jedna zákaznice si dokonce koupila knihy od Robina Cooka který se proslavil thrillery z lékařského prostředí,“ doplnila havlíčkobrodská prodavačka.

Dlouhé zástupy lidí se netvořily ani před znovuotevřeným informačním centrem v Přibyslavi. „Zatím přišli tři lidé. Vraceli lístky na divadlo, které mělo být v březnu, ale vzhledem k situaci ho pořadatelé přesunuli na podzim,“ hlásila v pondělí kolem poledne vedoucí infocentra Marie Blažíčková.

Hned na přibyslavským íčkem sídlí městské muzeum. Na jeho návštěvu si však musí zájemci ještě počkat. „Rádi bychom otevřeli 12. června, kdy plánujeme novou výstavu ve výstavní síni, která ponese název Po stopách středověkého stříbra. Zároveň bychom chtěli znovu zpřístupnit i prostory nad infocentrem, kde by měla být výstava s názvem Turista sběratel. Uvidíme, jestli se to podaří,“ svěřila se Blažíčková.

Větší nápor zaznamenaly jen obchody s oblečením. „Najednou tady bylo asi osm lidí, ale chodí průběžně celý den. Co se týče hygienických opatření, tak lidé mají mít rozestupy, a ty dodržují. U dveří mám také dezinfekci a rukavice. Jinak oblečení se zkoušet nesmí, takže ženské to berou od oka. Kdyby jim to nesedělo, tak to mohou přinést zpět. Vrácené zboží dávám do krabice, pak ho vydezinfikuji a musí být dva dny v karanténě,“ uvedla Jitka Ženíšková z pelhřimovského obchodu s oblečením.

To potvrzuje i Marie Bártová z obchodu z druhé ruky v havlíčkobrodské Dolní ulici. Zákaznice stály před obchodem už před osmou hodinou. „Nakupovaly hlavně boty, trička a věci na léto. Mít tak dlouho zavřeno, je problém. Obchod jsme musely zavřít prakticky zde dne na den. Jeden den jsme vybalily nové zboží a druhý den už jsme musely zavírat, takže třeba šaty na plesy už jsou passé,“ povzdechla si prodavačka. „Důležité je, aby nákaza už zmizela a nehrozilo, že se bude zavírat znova,“ dodala.