Na první skautský tábor jela, když jí bylo sedm. Léto si bez něj už představit nedovede. „Letošní tábor jsme začali plánovat už před Vánocemi, opravdu by mě mrzelo, kdyby letos nesměl být,“ svěřila se jednadvacetiletá vedoucí skautského oddílu z Brna Terezie Grézlová. Zda se letos tábory uskuteční, si nikdo hádat netroufá.

Pro povolení zotavovacích akcí uvádí sice úředníci ministerstva zdravotnictví pětadvacátého května, na finální verdikt si ale organizátoři táborů počkají. „Původní termín měl být osmého června. Ale den poté, co jej zveřejnili, prohlásil ministr, že tábory budou nejdříve v srpnu,“ vyjádřil obavy předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk.

Členové sdružení po tomto prohlášení napsali společně s Českou radou dětí a mládeže ministru otevřený dopis aby rozproudili debatu o podmínkách, za jakých bude možné tábory uskutečnit. „Budeme se snažit, aby bylo možné takové akce uspořádat, avšak za dodržení mimořádných hygienických opatření,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Pokud se situace nezhorší, mohly by se podle epidemiologa Rastislava Maďara tábory konat už v červenci, řekl to ve čtvrtek Radiožurnálu.

Verdikt v polovině května

Obě asociace jsou s epidemiology v kontaktu. „Dali jsme dohromady návrhy restriktivních opatření, aby tábor šel udělat a nebylo to ještě úplně šílené. I když je nepříjemné ještě na začátku května nevědět jistě, jestli tábory povolí, jsem ochoten trpělivě čekat," dodal Bezděk. Verdikt očekává v polovině května.

Do té doby vedoucí pokračují v přípravách. „Nic jiného, než připravovat se, jako by tábory měly být, nám ani nezbývá. Později už bychom nic nachystat nestihli. Jistě, je varianta teď vše odpískat, ale do toho se nikomu nechce. Všichni se těší,“ řekl vedoucí z pionýrského oddílu Vlčata Milan Appel. Největší obavu má z nedostatku vedoucích. „Spousta lidí, kteří dnes jezdí na tábory jsou dobrovolníci nebo třeba externisti. V létě na tom budou úplně jinak než v předchozích letech. Vysokoškoláci mohou mít prodloužený semestr, někdo bude dohánět věci do práce nebo řešit existenční problémy," zmínil.

S rouškami si poradí

Opatření, která hygienici určí se Appel nebojí. Nošení roušek, nebo omezení počtu dětí považuje za problémy, se kterými si vedoucí umí poradit. „Mohou to být komplikace, ale rozhodně to není důvod, na kterém by tábory ztroskotaly. Kolektivní mozek vedoucích je silný. Vždycky něco vymyslí," dodal.

S tím souhlasí i v břeclavském Středisku volného času Duhovka. „Pokud budou omezení, vyřešíme je, až budeme znát jejich rozsah. Zatím tábory připravujeme, jako by měly být,“ řekl ředitel Zdeněk Petr. Pro jistotu však hledá pro červencové tábory náhradní termíny na srpen.

Chystat tábory nepřestali ani v Brně. „Osobně si myslím, že není nic bezpečnějšího než vzít partu dětí na čtrnáct dní do lesa a tam je zavřít. V podstatě není lepší karanténa. S příměstskými tábory je to pochopitelně komplikovanější, zvlášť když je třeba dětí hodně a v jednom středisku probíhá víc turnusů současně," zvažoval ředitel Střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek. Stále věří, že letní tábory budou už od července a doufá, že se bližší informace dozví brzy. „V nejistotě se dlouho fungovat nedá. Nejdůležitější je, abychom se dozvěděli od státu alespoň nějaký termín. Potřebujeme vědět, kdy a za jakých podmínek tábory budou, nebo alespoň kdy hygienici podmínky stanoví. Chápu, že jsou potřeba data, ale nejhorší je neříkat nic a pořád vše měnit," posteskl si Ondroušek. Jednoduché to podle něj nemají ani rodiče.

Tábory zatím neruší

Na podmínky od hygieniků čekají i v Domu dětí a mládeže Blansko. Nakoupili dezinfekci a žádný z třinácti příměstských a pobytových táborů zatím rušit neplánují „Jediné, co asi letos omezíme je mezinárodní výměna. Zřejmě nepřijedou děti ze Slovenska ani z Itálie,“ zalitovala ředitelka centra Blanka Štreitová. S dětmi z cizích zemí se chtějí spojit pomocí technologií alespoň na jeden nebo dva dny. Na celé situaci s koronavirem navíc našla kladnou stránku: rodiče se učí děti přihlašovat elektronicky a lektorům ušetří práci s papíry.

Pobytový tábor na přelomu července a srpna chystali také v domu dětí a mládeže v Mikulově. „Uvažovali jsme, že z něj uděláme příměstský, ale rodiče nesouhlasili. Takže pokud vláda povolí, vyrazíme. Pokud ne, budeme vracet peníze v plné výši,“ nastínila varianty lektorka z mikulovského centra Eva Vaňkátová.

Na červenec chystá mikulovský „domeček“ tábory pouze příměstské. „Samozřejmě se obáváme, co bude. Situace je i v případě příměstských táborů obdobná. Vše máme hotové, naplánované a čekáme, co řekne vláda. Reakce rodičů jsou různé. Někteří se bojí a děti nechtějí posílat ani do školy, natož do kroužků. Jiní se naopak těší, až začneme fungovat v normálním provozu,“ řekla Vaňkátová.

V tábory doufá napříkald matka dvou dětí Lenka Popelková z Brna. „I když naprosto chápu vážnost situace, doufám, že se tábory uskuteční. Upřímně si nedokážu představit, že po tak dlouhé době, co jsou moje děti izolované od kamarádů a mimo dětský kolektiv by byly nuceny strávit i celé prázdniny doma. Dva týdny v přírodě s kamarády je to nejlepší, co jim můžeme poskytnout,“ sdělila.

Obavy nemá ani Renata Janovíčková z Rohatce na Hodonínsku. „Syn je přihlášený na dva příměstské tábory. Jeden bude na konci července a druhý v srpnu. Nebojím se na ně syna poslat, dokonce se už moc těší," řekla Janovíčková.

Pavla Kacerová Lexová z Bořetic na Břeclavsku oproti tomu osmiletou Natálku nejspíš nechá doma. „Máme přihlášku na pobytový tábor. Konat by se měl první týden v červenci. Ale nevím, jestli dcerku pošlu. Bojím se," uvedla.

Aby si mohly děti ukrátit čas, připravili vedoucí ze středisek volného času aktivity na doma.

I devatenáct jihomoravských "domečků" zveřejňuje tipy, recepty, návody na cvičení nebo pokusy na internetové stránce mitkamjit.cz.