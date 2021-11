Lesní Jakubov je malá obec, kde žije asi stovka obyvatel. Autem se sem dostanete po jediné silnici z Rapotic, dál už všechny sjízdnější cesty končí a do okolí vedou jen cyklotrasy. Na cyklisty i pěší turisty tu připraveni jsou – upravená obec má pěkné turistické zázemí s odpočívkami.

Přesto se tato víska v poslední době dostala do povědomí těch, kdo jízdě na kole ani pěším túrám příliš neholdují. Dokonce ji znají i lidé mimo třebíčský okres či Kraj Vysočina. A to díky zdravotnickým statistikám, které hlásí, že proti covidu se tu nechalo naočkovat sto procent obyvatel. „Jste asi padesátý, kdo se mě na to ptá, ale není to pravda. Jedná se o zkreslený údaj,“ tvrdí starosta obce Martin Bochníček.

Vše podle něj ovlivňuje nedaleká věznice ležící v katastru obce. „Když si vezmete, kolik je tam naočkovaných vězňů a kolik my máme obyvatel, tak to logicky dá sto procent a víc,“ vysvětluje starosta.

Zkreslené informace?

Stejně hovoří i místní. Například Vladimír Chatrný se domnívá, že se tato chybovost netýká jen proočkovanosti. „Informace jsou dost zkreslované i třeba při volbách. Tam se taky sumarizuje obec spolu s věznicí,“ říká Chatrný.

Čísla mu dávají za pravdu, protože tento rok v Lesním Jakubově zamířilo k volbám do Poslanecké sněmovny přes tři sta lidí. Tedy třikrát více, než má obec obyvatel – a to včetně dětí. K volbám zkrátka přišlo i velké množství vězňů.

„Myslím, že v případě proočkovanosti to tak zkreslené nebude, ale znám minimálně čtyři zdejší lidi, kteří očkovaní určitě nejsou. Mezi nimi i jednu devadesátiletou paní. Ale podle mě je neočkovaných lidí u nás ještě víc, nejen tihle čtyři. Statistika tedy neodpovídá skutečnosti. Vezměte si, že u nás žije sto dva obyvatel a těch vězňů je několik set. Takže je to opravdu zkreslené,“ zamýšlí se obyvatel Lesního Jakubova.

O neočkovaných sousedech ví i další obyvatel Lesního Jakubova. „Proočkovanost tady stoprocentně není sto procent,“ glosuje Karel Pinkas. „Nebudu nikoho jmenovat, ale o místních lidech, kteří se nešli naočkovat, vím.“

Ve Věznici Rapotice v současné době pobývá asi šest set padesát vězňů. „Z toho zhruba osmdesát procent z nich je už naočkovaných,“ potvrzuje mluvčí věznice Roman Čech. Jedná se tedy o více než pět set osob.

Dušek: Nemůžeme dojíždět do každé obce

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek o zkreslení dat z Lesního Jakubova zatím nic neví. „Pokud se ale vedení obce domnívá, že proočkovanost obce neodpovídá tomu, co je publikováno, mělo by se nám ozvat a žádat nápravu. My nemůžeme do každé obce dojíždět,“ radí Dušek.

„Když někdo podá podnět, že má obec nesprávně vedené statistiky proočkovanosti, já jej předám Integrovanému centrálnímu řídícímu týmu, ať to ověří. Může to totiž být i jinak, údaje třeba nemusejí být zkreslené jen tou věznicí. Může být chyba v přenosu dat nebo třeba v bydlištích. Nemohu to ale říct konkrétně, protože tento případ neznám,“ podotýká Dušek.

Podle něj dochází ke zkreslování dat i v jiných případech. „Velmi často se tak děje zejména v malých obcích kolem Prahy. V nich mívá spousta lidí nahlášeno trvalé bydliště, ale ve skutečnosti tam vůbec nežijí,“ uzavírá šéf ÚZIS.