Diskutující jej obviňují ze lží, vyzývají k rezignaci a zastání v rámci více než stovky komentářů nalezl pouze u radní Karolíny Stařecké. Ta opozici přímo nařkla z toho, že prostřednictvím boje za mokřad chce ohrozit stavbu roky chystaného obchvatu. I ona se však dočkala bouřlivého nesouhlasu a obvinění ze lží. Navíc zástupci opozice potvrdili, že stavbu obchvatu podporují a ten existenci mokřadu na rozdíl od Světa záchranářů podle nich neohrožuje.

Starosta Karel Otava v prohlášení na stránkách města píše, že chystaný projekt Světa záchranářů je možností, jak využít plochu, která bude navazovat na obchvat města s velkým provozem. „Projekt prochází procesem EIA o vlivu na životní prostředí. Znamená to, že vše je v rukou odborníků a ti rozhodnou, zda je území možné takto využít,“ uvedl starosta.

Právě za tyto věty byl řadou diskutujících obviněn ze lži. Včetně opozičního zastupitele Jana Marka. „Pan Otava nám tu (ne)vědomě lže. Dle informací z kraje Svět záchranářů žádným procesem EIA neprochází, musel by být zanesen v Informačním systému EIA. Pokud se můj zdroj nemýlí, tak kraj už s realizací Světa záchranářů v Lysé nepočítá,“ uvedl Jan Marek.

Radní Karolína Stařecká pak obhájce mokřadu obvinila z toho, že jim jde o zastavení projektu obchvatu města. „Váš mokřad je přesně v trase obchvatu. Vaše snahy a překrucování textu výše jsou zcela zřejmé. V rámci politického boje raději obětujete obchvat a na tomto tvrzení si trvám,“ uvedla radní města.

I za to sklidila tvrdou kritiku. „Náš mokřad? Snad i váš mokřad. Opravdu je vidět že o mokřad vám vůbec nejde,“ konstatoval Tomáš Snížek. Skrytý boj proti obchvatu odmítají také další zástupci místních a opozice. „98 procent mokřadu je vedle. Ten kousek je řešitelný. Tvrdit, že zastánci zachování mokřadu budou blokovat stavbu obchvatu, je nehorázná lež,“ uvedl Jaromír Šalek. Opoziční sdružení Lysá nás spojuje (LNS) k tomu přidalo dřívější text, v němž stavbu obchvatu jednoznačně podporuje. „Okrajem mokřadu je plánován obchvat města, jehož výstavbu podporují koalice i opozice. Podle zastupitelů LNS realizace obchvatu neznamená pro zachování mokřadu zásadní ohrožení. Výstavba komplexu Světa záchranářů s velkokapacitním parkovištěm však podle LNS povede k jeho zničení."

Lidé podepisují petici za zachování mokřadu

Posměch sklidil starosta za svůj plán případně ohrožená zvířata přesunout do jiné lokality a za vysvětlení, že zaplavené místo vzniklo kvůli ucpání propustku na místním potoce letos na jaře. Někteří místní uvádějí, že voda je na daném území už řadu let. Jiní připomínají stanovisko odborníků. „Krajinná ekoložka tvrdí, že podle stádia mokřadního biotopu je zde mokřad cca 5 let. Takže zde byl již cca 4-5 let před ucpáním té vaší trubky. Jak je to možné?“ ptá se Michal Ruš.

„Zamokření v této lokalitě je zakresleno již na 1. Vojenském mapování, zavodnění této lokality nevzniklo zacpáním nějaké trubky. Vaše vyjádření k tomu že mokřad vysušíte, vybudujete jinde, zvířátka přestěhujete, kytičky přesadíte, je naprostý nesmysl a vyhazování financí z kapes daňových poplatníků,“ píše Roman Havelka.

O víkendu také vznikla petice na podporu zachování mokřadu Žabák. Za první dny ji podepsala zhruba tisícovka lidí. V petičním výboru jsou mimo jiné senátor a soukromý zemědělec z nedalekých Dymokur Tomáš Czernin či krajský zastupitel Jan Jakob.