Jak se vám jezdí jako řidiči po českých silnicích? Je pravda, že toho najezdím docela dost. Na kole, motorce a autem soukromě i služebně. Dohromady kolem 50 tisíc kilometrů ročně. Samozřejmě záleží na intenzitě dopravy. Myslím si, že se situace na silnicích v poslední době zlepšila. Je vidět, že se u nás výrazně omladil vozový park, a s tím souvisí i to, jak to na silnicích vypadá. Řekl bych, že situace je obdobná jako jinde v Evropě, hlavně co se intenzity dopravy a komplikací týká. Bohužel je stále patrné, že se čeští řidiči chovají jinak doma a jinak za hranicemi. V zahraničí jsou ukázněnější, rozhodně na to má vliv i výše sankcí, které jsou ve většině okolních států podstatně vyšší.

Které nešvary českých řidičů vás dráždí?

Z pohledu dopravního policisty si stále všímám hlavně přestupků, které jsou příčinou nejenom většiny dopravních nehod, ale hlavně těch s tragickými následky. Stále je to především vysoká rychlost a nedostatečné věnování se řízení. Řada řidičů stále jezdí nepřipoutaná. Máme celou řadu zbytečných dopravních nehod, často i s tragickými následky. Pokud by osádky vozidel jezdily připoutané, při dopravní nehodě by lidé zůstali v autě a v řadě případů by vyvázli i bez zranění. Takto zcela zbytečně umírají. Obrovským nešvarem je také držení mobilních telefonů v ruce. Nejenže řidiči telefonují, ale často sledují i sociální sítě, což velmi výrazně snižuje věnování se silničnímu provozu. Při kontrolních akcích se dálniční policisté setkávají i s řidiči, kteří při řízení vozidla čtou noviny nebo například sledují filmy na noteboocích.

Na co se nepřipoutaní řidiči vymlouvají?

Dopravní policisté často jezdí k tragickým dopravním nehodám a z vlastní zkušenosti tak vysvětlují nepřipoutaným řidičům, jak je to nebezpečné. Spousta lidí třeba tvrdí, že jedou jen po městě nebo na krátkou vzdálenost, a že tak to dělají léta a nic se jim nestalo. Vlastně je smutné, že si někdo stále myslí, že pás je zbytečný. Spousta lidí se také nepoutá na zadních sedačkách, a to ani děti.

Jak vnímáte různé asistenční systémy, jako jsou adaptivní tempomaty, systémy pro jízdu v pruzích a podobně?

Vše, co zvyšuje pasivní nebo aktivní bezpečnost, je ku prospěchu. Ale řidiči by se měli důkladně seznámit s tím, jak tyto systémy fungují. Aby je nepřekvapilo chování auta nebo třeba vibrace volantu, které upozorňují na to, že něco není v pořádku. Každý systém má své limity a je třeba je znát a využívat s rozvahou. To se samozřejmě týká i obsluhy a využívání různých multimediálních systémů v autech.

Byly doby, kdy se šoféři vytahovali tím, jak rychle dokážou někam dojet. Zlepšilo se to?

Když to porovnám s dobou, než jsme zhruba před patnácti lety nasadili do služby na dálnicích rychlá auta, tak ano. Bylo naprosto běžné, že několikrát do týdne jsme na dálnici zaznamenali závažné překročení rychlosti, velmi často i výrazně přes 200 kilometrů za hodinu. Tím, že máme civilní auta s radary, tak ty extrémní rychlosti ubyly. Ale menší překročení rychlosti a třeba jízda na oranžovou - červenou, to v lidech stále je. To je takový český nešvar.

Co bychom ještě mohli při řízení zlepšit?

Za většinou dopravních nehod je vždy porušení zákona a tedy sám řidič. Samozřejmě to může být i zvěř, chodec nebo cyklista, ale například naprosté minimum nehod je zaviněno technickou závadou na autě nebo na komunikaci. Na to by měli lidé myslet, respektovat zákon a věnovat se naplno řízení. Důležité je také počítat s chybami ostatních řidičů, kolikrát může dopravní nehodě zabránit i účastník, který ji nezavinil. Za volantem je důležitá předvídavost. Obzvlášť důležité je to pro motorkáře, cyklisty a všechny nejvíce zranitelné účastníky silničního provozu.

Nedodržování bezpečného odstupu a to, že si řidiči nevytvářejí kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, je častý nešvar. Lze to Čechy naučit?

Často se účastníme preventivních akcí pro mladé řidiče, tam je defenzivní způsob jízdy jedním z hlavních bodů. Každý musí začít sám u sebe, být zodpovědný sám za sebe a počítat i s chybami ostatních.

Jaká je mladá generace řidičů?

Záleží na kvalitě autoškoly a na vzorech, které si za volant přinesou hlavně od rodičů. Pokud odmala jezdím s tátou, který řídí agresivně a přijde mi to normální, tak je pravděpodobné, že budu jezdit podobně. Naopak, pokud jezdím s rodiči, kteří řídí zodpovědně a respektují zákony, tak je to ohromné plus, nejenom na silnici, ale obecně i do života.

Uvažuje se o tom, že by po absolvování autoškoly mohli mladí řídit za dohledu zkušeného řidiče, třeba rodiče, už od 17 let. Je to dobrý nápad?

Je to opět o tom vzoru. Pokud na mladého řidiče bude dohlížet někdo, kdo jezdí zodpovědně, tak by to mohlo být dobré. Zatím to jsou jen návrhy, záleží na parametrech té změny. Děti například ovlivňujeme už tím, jak s nimi chodíme nebo jezdíme na kole. Pokud od rodičů odkoukají dobré návyky, tak si to mohou přenést na motorku nebo za volant.

Petr Dušek vede dopravní policii v Královéhradeckém kraji už 11 letZdroj: Deník/Jiří Fremuth

Chybí dopravním policistům nějaké zákonné nástroje v jejich práci?

Určitě je to lepší vymahatelnost práva. Samozřejmě by mohly být vyšší i sankce například za dopravní nehody nebo za přestupky, které jsou nejčastější příčinou tragických dopravních nehod. Opět připomínám nevěnování se řízení a rychlou jízdu. Možná by se mohl zjednodušit i bodový systém.

Můžete být konkrétnější?

Bodový systém by měl postihovat přísněji ty nejnebezpečnější přestupky, o kterých jsem mluvil. Je to určitý strašák, který by měl preventivně sloužit k tomu, aby řidiči dodržovali předpisy. To je ostatně vidět na tom, že se při spáchání přestupku na body velmi často ptají.

Od prosince slouží řidičům nové úseky dálnic na východě Čech, projevilo se to na dopravě v regionu?

Dálnice jsou z principu nejbezpečnějším typem komunikací. Odlehčilo se silnici I/33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, tam je to znát obrovsky. Čím dřív bude dálnice D11 napojená na polskou S3, tím lépe. Výrazně to pomůže bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, hlavně na dopravou nejvíce vytížených komunikacích v rámci Královéhradeckého kraje. D35 pak odvedla velkou část nákladní a osobní dopravy z Hradce Králové.

V poslední době jste se několikrát zaměřili na srazy tuningových aut. Je to trend, ve kterém chcete pokračovat?

Zkontrolovali jsme jich několik, myslím, že si s tím dovedeme poradit. Často jsme tam pokutovali rychlost a technický stav upravených aut. Nevadí nám to, že se setkávají, ale porušování předpisů nemůžeme tolerovat. Používají často neschválené součástky, světla, folie, výfuky, rozměry kol, pneumatik a další úpravy. Používáním neschválených součástek se upravená auta často stávají nezpůsobilými pro provoz na pozemních komunikacích a řidiči tak mohou ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu, stejně tak i svojí bezohlednou jízdou.

V Hradci Králové se mění semafory. Od podzimu se má začít ladit nový inteligentní dopravní systém, co si od něj slibujete?

Tím, že se zlepší plynulost dopravy, dojde i ke zvýšení bezpečnosti na hradeckých silnicích. Dále bude nový systém na některých úsecích měřit rychlost a sledovat jízdu na červenou. Tyto funkce určitě dál přispějí bezpečnosti. Respektování červené je nejenom v Hradci Králové problém.