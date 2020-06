Během koronavirové krize přestala paní Martina Vránová téměř využívat veřejnou dopravu. „Bála jsem se, že se v metru nakazím. Aut v ulicích také jezdilo méně, a tak jsme s manželem vytáhli kola. Jízdu jsem si oblíbila,“ říká.

Rekordní čísla

Městskou cyklistiku pravidelně podporuje výzva Do práce na kole, kterou v 50 českých městech pořádá spolek Automat.

V Praze se do ní letos zapojilo na šest tisíc účastníků. Soutěž o věcné i symbolické ceny probíhala s upravenými pravidly. Počítal se i běh, procházka nebo domácí cvičení.

„Kolo, chůze a běh se ukázaly i během největší krize jako nejbezpečnější a nejzdravější dopravní prostředky. Kromě prevence nemocí navíc nevznikají škodlivé emise,“ popisuje koordinátor výzvy Jan Haruda. Průměrná ujetá vzdálenost na kole činila 15 kilometrů.

Enormní nárůst cyklistů eviduje i 31 městských sčítačů, umístěných v ulicích a na cyklostezkách. „V posledním květnovém týdnu jsme zaznamenali meziroční nárůst počtu cyklistů o 230 procent,“ sdělil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Například totem v Podolí letos v dubnu spočetl 71 tisíc průjezdů cyklistů, v květnu pak 75 tisíc. Ve stejných měsících minulého roku to bylo přibližně 38 tisíc.

Stezky, podjezdy i cyklopruhy

Vedení metropole investice do cyklodopravy postupně navyšuje. V roce 2017 na ni vynaložilo 17 milionů korun. Loni už 121 milionů korun. „A letos to bude nejméně 170 milionů a to nepočítám novou Trojskou lávku za 130 milionů korun, která bude též pro cyklisty,“ sdělil Scheinherr.

Jednou z největších investic je cesta mezi Kolodějemi a Dubčí, která zajistí spojení do Běchovic. Mezi další letošní stavby na okrajích Prahy patří například cyklospojnice mezi Cholupicemi a Dolními Břežany v délce 1,4 kilometru.

Letos v květnu byl také postaven nový podjezd pod Čuprovou ulicí v Libni, čímž bylo dokončeno dílo nazvané vodní prostup Rokytka za 48 milionů korun. Místem na cyklotrase A26 v sezonně projede přibližně tisíc cyklistů denně.

Kreslit se letos budou také nové cyklopruhy. Ty vzniknou například v ulici Modřanská v dvoukilometrovém úseku a nově také na Jižním Městě v kilometr dlouhém úseku ulice Hviezdoslavova. Po rekonstrukci přibudou cyklopruhy také na dalších 800 metrech Novodvorské.

Ne vždy se však setkávají s pochopením u řidičů. Je tomu tak i v případě nového cyklopruhu u výjezdu z dálnice D5, který lidé na sociálních sítích označili za zhůvěřilost.