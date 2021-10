Ekodukt u Humpolce čekají ještě menší vegetační úpravy. V nejbližší době tam mají zasázet keře. Na Vysočině teď ale vzniká i další přemostění pro zvěř. Konkrétně mezi Jihlavou a Měřínem. „Další ekodukt by měl být hotový během následujícího měsíce,“ informoval Václav Hlaváč.

Překonat dálnici D1 bylo pro zvěř dříve prakticky nemožné. „D1 byla od Koberovic až po Velké Meziříčí kompletně neprůchodná. V celé délce přes Vysočinu nebyl jediný most, po kterém by mohla zvířata dálnici přejít. Zvláště teď, když se dálnice oplotila, stala se z ní totálně neprůchodná bariéra,“ vyjádřil se Václav Hlaváč.

Jediné řešení

Jediným řešením jsou podle něj ekodukty. Ty mohou zabránit vymizení celé řady druhů zvěře. „Je to otázka další existence populací. Problém se týká čím dál širšího spektra zvířat. Zůstávají uvězněná v izolovaných ostrovech,“ prohlásil šéf CHKO Žďárské vrchy.

Ani dva ekodukdy, které Vysočina bude mít, však nebudou úplně dostačující. „Zůstal tady ještě jeden kritický úsek, a to mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou. Ten se zatím zprůchodnit nepodařilo. Je to výzva do budoucna,“ uzavřel Václav Hlaváč.