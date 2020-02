„Silnice i most patří kraji. Krajská správa silnic nyní po jeho poslední kontrole požádala o snížení nosnosti. Z osmnácti na necelých sedm tun. V případně jediného vozidla pak z osmadvaceti tun na osmnáct,“ uvedl vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.

Krajští silničáři nepožádali o stanovení objízdných tras. Přechodná úprava provozu bude doplněna o informativní dopravní značky s textem upozorňujícím řidiče na sníženou tonáž mostu. Nové značky budou na mostě a na příjezdových cestách nejdříve zhruba za tři týdny. „Je to pro nás šok. Po roce a půl od rozsáhlých oprav v této ulici a uzavírce se teď dozvíme, že je most v pseudohavarijním stavu. A neví se, co s ním bude dál. Nechci používat expresivní výrazy, ale z mého pohledu je to šlendrián a selhání. Nečekal bych, že je toto v jednadvacátém století možné,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Boskovičtí totiž potřebují přes zmíněný most svážet po kůrovcové kalamitě dřevo z městských lesů. Omezení se naopak nemá dotknout autobusové dopravy. „Je to velmi ožehavý problém. Před opravami v Dukelské jsme se na stav mostu dotazovali, zda s ním nebude v budoucnu problém. Kraj nám sdělil, že oprava nebude nutná. Drahanská vrchovina je zasažena kůrovcovou kalamitou a jsem zvědavý, kudy se bude dřevo svážet na nádraží v Boskovicích nebo do Skalice nad Svitavou. Pokud jinudy, tak se transport prodraží a samozřejmě prodlouží,“ řekl ředitel společnosti MP Lesy Tomáš Minx.

Most nyní čeká na kompletní diagnostiku a pak krajští úředníci rozhodnou, co s ním bude dál. Ve špatném stavu je podle krajské mluvčí Moniky Brindzákové od roku 2007. Poslední kontrola na něm měla proběhnout v květnu a došlo k přepočtu nosnosti. „V ulici Dukelská byla v roce 2018 prioritou rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Oprava silnice s ní následně souvisela. Důvod pro opravu mostu tehdy nebyl,“ uvedla Brindzáková.

Otázkou zůstává, jak se na stavu mostu v poslední době podepsal nárůst nákladní dopravy. Je dost možné, že si řada řidičů s povolenou nosností nelámala hlavu a jezdila tudy s těžšími náklady, než bylo povoleno. A také jak po snížení nosnosti bude dodržování značek kontrolovat policie.