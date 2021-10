Na hladině druhé přehrady ve Mšeně v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji plují zelené ostrovy. Je jich čtyřicet, jednou za rok se musí posekat. Úkaz si chodí místní okukovat. Mnozí netuší, o co jde.

Zelené ostrůvky na hladině druhé nádrže jablonecké přehrady Mšeno pomáhají čistit vodu. | Foto: Deník/Jan Sedlák

„No, je to umělé, to je vidět. Netuším, na co to je, možná pro kachny,“ ukazoval starší muž zřejmě své vnučce. A nebyl sám. „Já jsem slyšel, že by to mělo nějak čistit vodu, jen nevím jak,“ sdělil pětačtyřicetiletý Petr.