Splouvání Vltavy bude letos dražší. Vodáků i tak bude dost, kempy jsou vyprodané

„Sázava je ale rozhodně nejvytíženější řekou. Je to blízko Prahy a vlastně všude ze středních Čech. Navíc řada lidí chce jet řeku třeba jen na jeden víkendový den, a proto je Sázava ideální,“ dodala Martina.

Vody je málo

Vody je oproti loňsku prý výrazně méně. „Loni bylo vody opravdu hodně, na řece jsme měli dokonce i 1. a 2. povodňový stupeň. Letos je to o něčem jiném. Z Týnce do Pikovic to na raftech nedáte, zbytek řeky ale sjízdný je,“ dodala. Podle Martina Sopra ze Sázava–tour příští víkend úsek z Týnce do Pikovic nesjedete už ani na kánoích.

„Je opravdu málo vody. Tento úsek je hodně specifický, je více peřejnatý a proto potřebuje i více vody. Když je ale zase vody hodně, je naopak sjízdný pouze na raftech,“ vysvětlil. Ani v jeho půjčovně na následující víkendy loď neseženete. „Červnové víkendu jsou vyprodané hodně dopředu, na všední den bychom ještě loď půjčili,“ dodal.

Také další půjčovna lodí Bisport na Sázavě, která má dvě hlavní stanoviště v Kácově a Týnci nad Sázavou, hlásí vyprodáno. Na tuhle sobotu už nemají volnou ani jednu loď.