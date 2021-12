Obyvatelé finských domků v Doubravě žijí v nejistotě. Nechte nám je, prosí

„Lidé žijí v nejistotě a hledají šanci, jak ty jistoty nabýt zpět. Kdo má tu možnost, už přemýšlí, že by odešel, než se to tu začne likvidovat,“ říká zmocněnec nájemníků finských domků v Doubravě na Karvinsku Ondřej Frej. Přibližuje tak atmosféru, jaká panuje v bývalé hornické kolonii téměř čtvrt roku poté, co společnost Heimstaden oznámila, že připravuje revitalizaci starých domků.

Kolonie finských domků, nejen v Doubravě, má jít k zemi. Jejich majitel, společnost Heimstaden, chce začít s revitalizací, domky strhnout a na jejich místě postavit nové dřevostavby. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Lidé nevědí o moc víc než v září, žádné konkrétní plány revitalizace s nimi dosud nikdo neprobíral. I proto sepsali petici za zachování tzv. finských domků, která kolovala po obci a už byla podána na obecní úřad. Podepsaly ji desítky lidí. V textu petice se píše, že nájemníci i občané Doubravy hluboce nesouhlasí s postupnou demolicí domků, kterou má zahájit v nejbližší době společnost Heimstaden, jíž domky patří. Nemyslí si, že domky jsou v tak špatném stavu, aby se musely nutně bourat a oni budou vyhnáni do bytů, které společnost Heimstaden vlastní v jiných městech. Nájemníci proto touto formou žádají starostku a volené orgány obce, aby hájili zájmy svých obyvatel a prosazovali jejich požadavek, aby domky zůstaly zachovány. Šok pro lidi z kolonie. Finské domky v Doubravě chce majitel zbourat Podle Ondřeje Freje lidé z kolonie souhlasí s tím, aby se domky, které jsou neobsazené či ve špatném stavu, zbouraly. „A pokud jde o ty, které jsou v pořádku, tak se domluvit na nějakých investicích, úpravách a jede se dál. Ty domky jsou stále životaschopné. Proč by tu nemohli nechat dožít nájemníky, jejichž domky jsou v dobrém technickém stavu? Třeba mně bude sedmdesát a klidně bych tuto možnost bral,“ říká Frej. Jaké má společnost Heimstaden v Doubravě plány, v pondělí její zástupci v čele s generálním ředitelem Janem Rafajem prezentovali radním přímo v Doubravě. „Představili nám zatím nedokončenou přípravu revitalizace finských domků, kdy řeší možnosti zástavby na volných plochách a prolukách. Podle toho, co jsme od nich slyšeli, by v příštím roce měly vyrůst na volných prolukách v kolonii dva vzorové domky, moderní dřevostavby, typu dvojdomek se zahrádkou. O demolicích se nemluvilo,“ říká starostka Doubravy Dáša Murycová. Zlínská výtržnice Olina umrzla, šířilo se sítěmi. Je to fáma, žena je ve vězení Dodala, že další schůzka je domluvena mezi zástupci Heimstaden, zástupci obce a zmocněncem nájemníků je předběžně domluvena na polovinu ledna. „Zástupci Heimstaden také zdůraznili, že nechtějí o plánech revitalizace v kolonii jednat prostřednictvím starostky obce, ale přímo osobně s nájemníky,“ dodala starosta Doubravy. Nájemníci se vše dozvědí s předstihem Podle mluvčí společnosti Heimstaden Kateřiny Piechowicz její zaástupci v pondělí představili vedení Doubravy představili pravděpodobnou vizualizaci celého prostoru a možný návrh harmonogramu některých kroků. Přesně to, co v září slíbila.

„Klíčovou informací v tuto chvíli je, že se pilotní projekty společnosti Heimstaden v Doubravě v roce 2022 vůbec nebudou týkat starousedlíků a že první dva nové domy vzniknou na již prázdných parcelách,“ zdůraznila Kateřina Piechowicz. Připomněla také, že s jakýmkoli finálním harmonogramem budou jako první seznámeni nájemníci. „Minimálně s šestiměsíčním, ale sami preferujeme spíše s ročním předstihem. Náhradní bydlení jim bude vždy nabídneme přímo v Doubravě. Případně přednostně jinde v rámci našeho portfolia, budou-li mít zájem,“ dodala mluvčí Heimstaden. Nebezpečná závislost. Muž málem prohrál svou rodinu, nyní před hazardem varuje Společnost Heimstaden vlastnící v regionu přes 40 tisíc bytů zdůvodnila plánovanou revitalizaci nejen v Doubravě, ale ve všech svých nemovitostech, kde se dosud topí pevnými palivy, tím, že se zavázala přejít na ekologické způsoby vytápění. „Topnou sezonu 2027/2028 označil náš švédský vlastník při svém vstupu do ČR za poslední, kdy se v našich domech bude dát topit pevnými palivy,“ uvedla mluvčí Heimstaden.

