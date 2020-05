Je to ten nejhorší scénář ze všech možných. Mezinárodní filmový festival se letos v Karlových Varech konat nebude.

„S ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím mezinárodním dopadům a celosvětově komplikované situaci jsme pečlivě zvážili všechny okolnosti a rozhodli jsme se 55. ročník MFF Karlovy Vary v letošním roce neuskutečnit,“ uvedli pořadatelé filmové přehlídky. 55. ročník filmového festivalu se proto bude konat příští rok od 2. do 10. července. „Situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat. Dospěli k závěru, že konání letošního ročníku karlovarského festivalu v jiném termínu či rozsahu by s sebou stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit,“ zdůraznili pořadatelé.

Podle prezidenta MFF Jiřího Bartošky je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás. „Jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ doplnil Jiří Bartoška. Při přípravách 55. ročníku MFF KV zhlédli členové programového oddělení festivalu řadu zajímavých filmových titulů, o nichž jsou přesvědčeni, že by měly velkou odezvu u festivalového publika. „Vzhledem k tomu, že plán uvolňování opatření vlády počítá s otevřením kin pro daný počet návštěvníků od 8. června, rozhodli jsme se připravit speciální verzi tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která by v původním festivalovém termínu, tedy letos od 3.do 11. července nabídla divákům kin po celé České republice mimořádný výběr snímků, které stojí za to vidět. V původním termínu festivalu proběhne také velká část tradiční soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises, vzhledem k předpokládaným omezením se ale odehraje ve virtuálním prostředí.

Podle primátorky Ferklové (ANO) bude ekonomický dopad na Karlovy Vary obrovský. A to v řádu stovky milionů korun. Špatná zpráva je to podle hejtmana Kubise (ANO) i pro celý Karlovarský kraj. „Je to další rána, lázeňství klečí na kolenou, situaci v regionu komplikuje i útlum těžby uhlí. Nejsou to dobré vyhlídky, ale situaci se snažíme operativně řešit,“ uvedl hejtman Kubis.

Podle karlovarského zastupitele a bývalého primátorka Petra Kulhánka (KOA) se chmurné vyhlídky bohužel naplnily. „Mrzí mě to velmi, rozumím však rozhodnutí organizátorů, protože se současnou perspektivou by to bylo vždy polovičaté a neplnohodnotné řešení. Roční odklad je alespoň zárukou vytvoření podmínek pro kulatý ročník v plné slávě a kráse. Ten bude odměnou za čekání a trpělivost všem milovníkům filmu. Tedy zamáčknu slzu, ale s optimismem vyhlížím červenec 2021,“ uvedl.