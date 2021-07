„Dnes ráno byli na místě naši experti na cementobetony a zástupci firmy, kterou máme zasmluvněnou pro tyto bleskové opravy. Přesně jsme určili rozsah a dnes kolem půl třetí nastupuje technika a začínají se dělat první přípravné práce,“ sdělil v neděli dopoledne Deníku mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V pondělí ráno začnou stavbaři odstraňovat popraskané betonové desky a následně sanovat spodní konstrukční vrstvy. „Pokud nepůjde o nějaké rozsáhlé poškození, mohli bychom pravděpodobně již v úterý betonovat,“ popisoval mluvčí.

I když firma použije rychle tuhnoucí recepturu, nejdříve by podle Rýdla mohla být D35 v daném úseku opět zprovozněna ve středu v nočních hodinách. Obě poloviny dálnice. „Spíše ale ve čtvrtek,“ upřesnil mluvčí.

Pokud bude závada rozsáhlejší a vyžádá si výraznější sanaci spodních konstrukčních vrstev, byl by provoz podle mluvčího obnoven o den později. „I tak je to vysoké tempo, vzhledem k tomu, že jde o beton, ne asfalt, který je otázkou jednoho dne,“ poukázal.

Další rizikové místo

Silničáři zkontrolovali i okolí sobotní závady v daném úseku, kde jsou uloženy více než dvaadvacet let staré betonové desky. Ve vzdálenosti 1 800 metrů objevili rizikové místo, kde může hrozit podobný problém.

„Rozhodli jsme, že to nyní opravíme s tím, že se jedná o ještě menší závadu, a to v rychlém jízdním pruhu ve směru na Ostravu,“ sdělil mluvčí ŘSD. Tato oprava si vyžádá v daném místě D35 svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. „Nemělo by to znamenat žádné komplikace,“ dodal.

Nehoda s deseti zraněnými

Na D35 v sobotu odpoledne došlo ve směru na Ostravu k řetězové dopravní nehodě. Na kilometru 286 čtyřiačtyřicetiletá řidička vozidla Seat Leon podle policie nepřizpůsobila rychlost a dostatečně se nevěnovala řízení a provozu před sebou.

„Vlivem vysokých teplot došlo k poškození dálničního povrchu, na což vozidla reagovala zpomalením až zastavením. Tuto situaci řidička přehlédla. Na poslední chvíli při jízdě v levém jízdním pruhu strhla řízení vozidla vlevo, ale nestihla se dostatečně vyhnout vozidlu Škoda Yeti stojící před ní a narazila do něj,“ informoval v neděli policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vozidlo bylo vlivem nárazu odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde podle policie narazilo do stojícího nákladního vozidla Daf.

„Řidička při úhybném manévru dále narazila do ocelových svodidel a do stojících vozidel Škoda Superb a Hyundai,“ popisoval havárii mluvčí policie.

Při dopravní nehodě bylo zraněno celkem deset osob. Jednalo se podle záchranářů o lehčí poranění. „Zraněné osoby byly převezeny do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedl Hejtman.

Policisté předběžně vyčíslili škodu na 1 225 000 korun. Dechové zkoušky na alkohol byly podle policie u všech řidičů negativní.

Vlivem poškozené dálnice D35 v místě nehody byl úsek mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem, kilometry 281 a 290, uzavřen ve směru na Ostravu. Zhruba po dvou hodinách od dopravní nehody byl uzavřen i dálniční úsek na Olomouc.