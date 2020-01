Čtyři vlci arktičtí utekli v úterý ráno z výběhu Beringie v zoologické zahradě v Brně. Naštěstí se daleko nedostali. Chovatelům se je podařilo odchytit ještě v areálu zahrady a vrátit je do výběhu.

Vlk arktický. | Foto: Jiří Mikoláš

Bílé polární šelmy se podle mluvčího zoo Michala Vaňáče podhrabaly v jednom místě výběhu a dostaly se do areálu. "Bylo to naštěstí v době, kdy v zoologické zahradě ještě nebyli návštěvníci, stalo se to totiž ještě před otevírací hodinou," upřesnil Vaňáč. Zahrada pak ale zůstala z preventivních důvodů celý den zavřená.