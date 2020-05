V brněnské nemocnici u svaté Anny budou moct zdravotníci podávat pacientům s Covid-19 experimentální lék Remdesivir. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Brněnská nemocnice bude jedním z garantů léčby přípravkem, který má pomoci lidem s koronavirem.

Experimentální lék Remdesivir. | Foto: archiv VFN

Ministerstvo povolilo program rozšířeního přístupu pro lék ve čtyřech zdravotnických zařízeních v celé republice. „Jednou z nemocnic, jedinou na Moravě, je i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Jsme za to samozřejmě moc rádi. Remdesivir by měl do naší nemocnice dorazit do dvou týdnů," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.