Včerejšek byl pro ředitelku největšího českého aquaparku v Čestlicích po dlouhé době veselejší. Díky postupnému uvolňování opatření proti šíření koronaviru se totiž v rozsáhlém areálu na jihovýchodním okraji Prahy otevřelo alespoň fitness centrum. I to zatím musí fungovat v režimu omezeného počtu klientů.

„Zavřít jsme museli příznačně v pátek třináctého (března). Do té doby jsme fungovali denně od našeho otevření před dvanácti lety. Pohled na opuštěný aquapark je docela smutný sám o sobě. Z mého pohledu byla ale nejhorší absolutní nejistota výhledu do budoucna, která v našem případě částečně přetrvává,“ popisuje generální ředitelka Vladana Horáková.

Naráží tak na fakt, že ministerstvo zdravotnictví zatím nezařadilo koupaliště či sauny do harmonogramu, který stanovuje, kdy které provozy otevřou. „Snažíme se aktivně ukazovat, že na nás zapomněli. Nezbývá nám než číst mezi řádky. Osobně si myslím, že bychom část služeb mohli otevřít 11. května, od kdy se mohou znovu poskytovat masáže, vanové procedury, privátní welness a podobně. Zbytek areálu, doufám, přijde na řadu 25. května. Otázkou zůstává – za jakých podmínek,“ pokračuje Horáková.

Alespoň omezený provoz v červnu?

Během června si prý dokáže představit, že by byl vstup do vodního světa, saun i welness sekce možný pouze v rouškách a byl by početně regulován například na třetinu maximální kapacity.

V červenci, kdy nastává vrchol sezony, by už bylo fungování v omezeném režimu o poznání složitější. Mezitím jsou ale bazény prázdné a využití nacházejí alespoň jako zasedací místnost. Pracovníci si totiž na dně nádrže udělali místo pracovních porad. Ovšem mluvení na poradách těžko vydá za 3000 hlasů, které byly slyšet v areálu denně. O zvuku vln a vody ani nemluvě. Jen občas je slyšet práce dělníků a údržbářů. Jinak nic.

Poprvé od kolaudace jsou v celém aquaparku vypuštěné všechny bazény a vodní nádrže. Celkem dva a půl tisíce metrů krychlových vody. Ačkoli s ní ne každý epidemiolog souhlasí, Horáková označuje prostředí aquaparku za velmi bezpečné z hlediska rizik šíření infekce. Poukazuje na to, že voda prochází čtyřstupňovým čištěním, které spolehlivě hubí všechny viry.

Podle ministerstva zdravotnictví budou moci koupaliště a podobná zařízení pravděpodobně otevřít během června. „Bude však záležet na vývoji epidemiologické situace,“ sdělil Martin Novotný z tiskového oddělení rezortu.

Propouštět se snad nebude

Aquapalace Praha čelí mnohamilionovým ztrátám. Jeho běžné měsíční náklady se pohybují kolem dvaceti milionů korun a jejich podstatná část trvá, i když je zavřeno. V komplexu, k němuž patří i hotel s více než dvěma stovkami pokojů a zhruba desítka restaurací, pracuje v běžných časech až šest set lidí včetně dvou set padesáti zaměstnanců.

Jejich místa nejsou podle ředitelky Horákové v ohrožení, pokud bude areál opět v provozu před hlavní sezonou. Část mzdových nákladů by přitom měl pokrýt vládní program Antivirus, o který firma zažádala. Na jinou podporu zřejmě nebude mít jako velký podnik nárok.

Vedení využilo situaci k opravám, rozplánovaným původně do mnohem delšího časového úseku. „Všechny práce by se normálně dělaly za provozu vždy v noci. A pokládka nové dlažby u vstupu k tobogánům by si vyžádala jejich dočasné uzavření, což by se klientům jistě nelíbilo. V tomto ohledu je tedy vše špatné k něčemu dobré,“ uznává Horáková.



Vypuštění vody umožnilo kompletní výměnu technologií, fólií i povrchů dna a obvodů. „Každopádně bychom už potřebovali vědět, s jakým termínem otevření můžeme počítat. Na napuštění bazénů a ohřev vody potřebujeme minimálně dva týdny,“ dodává ředitelka.

A co se chystá na léto? Šéfová při prohlídce aquaparku, který stále trochu připomíná staveniště, vyjmenovává novinky chystané pro letošní letní sezónu. Jednou z nich je už hotový vnitřní vodní bar s vířivkou, který se měl původně otevírat koncem března. Hlavním tématem nadcházejícího léta by pak mělo být „moře v Praze“ v podobě nové venkovní pláže, šesti druhů vlnobití, animačních programů, pirátského přepadení v Karibiku nebo nostalgických připomínek dovolených v Jugoslávii či na Rujaně včetně typických jídel a nápojů. „Budeme se snažit navodit atmosféru jako na dovolené u moře, nad kterou letos visí velké otazníky,“ zve do Čestlic Vladana Horáková.