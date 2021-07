Rozpálené Václavské náměstí opět zaplnily davy – na rozdíl od čtvrteční fronty zákazníků prodejny Primark tentokrát účastníci dodržovali rozestupy v souladu s protiepidemickými pravidly, ochranu dýchacích cest však nosili zřídka. Na shromáždění dohlíželi policisté. „Podle našich odhadů je na místě kolem dvou tisíc osob. Náměstí v úseku Krakovská a Mezibranská je pro dopravu uzavřeno,“ uvedla pražská policie na oficiálním twitterovém účtu.

„Dokončíme to, co jsme začali na Letné!” stálo v pozvánce na akci, kam dorazili nespokojení občané ze všech koutů Česka. Podporovatelé Milionu chvilek pro demokracii z různých měst vystoupili také s krátkými projevy. Podle ČTK lidé zaplnili horní třetinu náměstí a mnozí se snažili v horkém počasí zůstat ve stínu okolních budov.

Nerušit, dojím!

Účastníci si přinesli několik transparentů, karikatury zobrazující premiéra Babiše nebo prezidenta Miloše Zemana. Mávali českými vlajkami, při pohledu kamer shora byl vidět také obří prapor Evropské unie. Jeden z plakátů reagoval na akci uskupení Ztohoven, které vysekalo do řepkového pole pod Řípem oblíbenou postavičku z videohry Pac-Man.

Na policejní vyšetřování zneužívání evropských dotací ohledně farmy Čapí hnízdo reagoval také jeden z demonstrantů v masce šéfa hnutí ANO a majitele holdingu Agrofert obrázkem modré krávy s žlutými hvězdami a nápisem: „Nerušit, dojím!“

Milion chvilek pro demokracii z pódia také rozvinul velkou účtenku s dalšími podezřelými kauzami týkající se Babišova vládního kabinetu a státních organů včetně nezvládnutého řešení situace s koranavirovou nákazou. „Babiše do koše! Demisi!“ ozývalo se z publika.

Milion chvilek začal kontaktní kampaň

Pořadatelé vyčetli Babišovi spolupráci s komunisty, SPD i se Státní bezpečností (StB). „Demokracie křičí o pomoc a volby se blíží,“ připomněla Hana Strašáková. Předseda spolku Benjamin Roll řekl, že už se nechce stydět. Zmínil, že nedělní akce zakončuje veškeré aktivity, na jejichž začátku byl Mikuláš Minář – zakladatel Milionu chvilek pro demokracii, jenž neuspěl s hnutím Lidé PRO. Demonstrace, přednášky, plakáty a petice mají být podle Rolla krokem ke změně.

Milion chvilek pro demokracii

Spolek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Pořádá protesty a demonstrace, v nichž upozorňuje na kauzy spojené především s Babišem. Podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí.

„Milion chvilek začíná volební kampaň na podporu demokracie ve chvíli, kdy strany a politici nestihli vytáhnout nejsilnější páky a kdy se nadějný trend v předvolebním průzkumech zastavil, Tomio Okamura rozjíždí lákávý prodej potravin pod cenou, Robert Šlachta tají, kdo ho platí a kdo výmýšlí kampaň, kam přidává trochu rasismu a trochu populismu. Ale největší zbraně vytáhne Babiš, vrazí do toho vše, co má. Cítí prohru, kterou nechce připustit. Zraněné zvíře nejvíc kope. Následující měsíce budou plné špíny, nesplnitelných slibů a lží,“ tuší předseda Roll.

„Andrej Babiš neustále fňuká o kampani proti jeho osobě, tak mu pojďme ukázat takovou kampaň, kterou ještě neviděl,“ vyzval demonstranty a sympatizanty spolku. V rámci sloganu „Chci to změnit“ se mohou lidé přihlásit jako dobrovolníci. Milion chvilek totiž přes léto chystá objíždět republiku a bavit se s nerozhodnutými, váhajícími či prvovoliči, aby získaly milion hlasů pro demokracii. Roll. a spol vsadili na osobní kontakt, protože: „Strašení a varovná hesla nefungují.“

Babiš se mezitím ve svém pravidelném nedělním pořadu „Čau, lidi“ na sociálních sítích věnoval fotbalu a očkování dětí proti infekční viróze covid-19. Fanouškům v reakci na kritiku při jednom z probíraných témat vzkázal: „Pokud nás někdo pomlouvá, není to pravda.“

Koalice neskočí do náruče ANO

Snad poprvé někdo z představitelů spolku vyzval k volbě konkrétních politických stran. Milion chvilek podpořil dvě demokratické koalice – Piráty se Starosty a nezávislými a Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které se na „popud občanské společnosti daly dohromady a slíbily, že neskočí do náruče ANO“.

Neplánovaně se ukázali také mimoparlamentní Svobodní s transparentem „Dotace = příčina, Babiš = důsledek“. Roll jim však vyčetl spojení s „extremistickou“ Trikolórou. Agentura ČTK napsala, že drobnou rozmíšku Svobodných s demonstranty ještě před začátkem museli řešit policisté.

Předseda pořádajícího spolku ve svém projevu vyslovil naději, že říjnové hlasování promění ve skutečnost to, co poslední roky na protivládních protestech zaznívá. „Táhněme za jeden provaz, neřešme, kdo má dredy a kdo sako,“ dodal Roll v narážce na kandidáty na příštího premiéra Ivana Bartoše (Piráti) a Petra Fialu (ODS). „Na to není čas!“

Na demonstraci přišel zpěvák Tomáš Klus s písní z „protestního“ alba ČauČesku. Promluvil rovněž herec Jan Potměšil, s nímž lidé skandovali i v parafrázi na revoluční rok 1989: „Má to smysl! Nejsme děti!“ Často byl citován také bývalý prezident Václav Havel. Po necelé hodině a půl zakončila poklidnou akci státní hymna.