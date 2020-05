Tuto sobotu zájemci uvidí českou komedii Samotáři, která se bude promítat na letišti v Henčově, místní části Jihlavy. „Tento film jsme vybrali proto, že nám to přišlo symbolické pro tuto dobu,“ vysvětlila hlavní organizátorka akce Eva Decroix.

Akce ale bude mít i dobročinný podtext. „Promítání je součástí projektu Musíme si pomáhat v Jihlavě a jeho cílem je především podpora podnikatelů. Chceme je teď trošku zviditelnit, aby se o nich více mluvilo a podařilo se jim znovu získat zákazníky. I proto před samotným filmem pustíme krátké video, kde se budou prezentovat,“ přiblížila Decroix.

Autokino je tak jen jednou z akcí projektu Musíme si pomáhat. „Připadalo mi hloupé pouze sedět a říkat, že nemůžeme nic dělat. Opak je totiž pravdou. Můžeme u živnostníků nakupovat, a tím je podpořit. Navíc mi přišlo fajn ukázat všechny na jednom místě. Sama jsem si uvědomila, že ani nemám přehled o všech krámcích, bistrech, kavárničkách v Jihlavě,“ svěřila se Decroix.

Vstupné na promítání je 250 korun za automobil. „Je však důležité zmínit, že vybrané peníze použijeme na další propagaci podnikatelů,“ podotkla Decroix. „Je potřeba nezapomenout sluchátka, případně mít jack jack kabel. Promítáme na velkém plátně, ale zvuk se vysílá do malé krabičky, ke které se lidé připojí buď sluchátky, nebo si to propojí s autorádiem,“ doplnila.

Zájem byl poměrně velký a sobotní promítání už je vyprodané. Další možnost zajet večer na kulturu mají milovníci filmů příští pátek, tedy 8. května, kdy se rozjíždí druhé autokino na Vysočině. Přidává se totiž i Kraj Vysočina, a to v rámci oslav svého dvacátého jubilea.

„Bude to jedno z největších autokin v České republice. Naráz může přijet až 150 aut. Na návštěvníky čekají každodenní produkce, a to odpoledne a večer, ostrý LED obraz a dokonalý zvuk ze svého autorádia,“ lákají organizátoři na svých webových stránkách. Jaké filmy budou na programu, je zatím tajné.

Na projekce mohou zájemci zajet do areálu jihlavské nemocnice. „Pro vjezd je nutné využít ulici U Cvičiště a dbát pokynů obsluhy a dodržovat všeobecná pravidla užívání prostor autokina. Brána z ulice Rantířovská od čerpací stanice ONO pak bude sloužit pro výjezd,“ přibližují organizátoři.

Ještě více aut se pak vejde do areálu jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. „Autokino plánujeme spustit v následujících dnech. Přesný datum ještě nevíme, ale bude to v průběhu května. Promítat budeme jak jsme zvyklí z letních akcí, tedy v pátek a sobotu. Kapacita je tady přes 400 vozů,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Diváci se mohou těšit na nejnovější bijáky. „V tuto chvíli to ještě nechci prozrazovat, ale standardně střídáme české a zahraniční filmy z poslední doby. Takže letos by to byly snímky z roku 2019, případně premiéry, pokud se nám to podaří. O konkrétních filmech zatím jednáme s distributory,“ nastínil Bezděk.

Koronavirus bude mít určitý dopad i na toto autokino. „Dvoumetrové rozestupy jsou u nás standardní, parkuje se tady šachovnicově. Jen tentokrát nebudeme prodávat žádné občerstvení, a pokud lidé půjdou na toaletu, musí mít roušku,“ dodal Bezděk.