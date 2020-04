„Museli jsme zrušit všechny akce a aktivity včetně výuky nejméně do května a ani pak ještě nevíme, co bude dál, v této situaci nechceme nic slibovat,“ uvedla k tomu ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.

Z nejbližších akcí odpadly třeba březnový benefiční koncert učitelů či dubnové koncerty Konzervatoře Jaroslava Ježka a orchestrů ZUŠ. Zrušen je i koncert pěveckého sboru Hlásek k jeho šedesátému výročí. Uskuteční se zřejmě s ročním odkladem, termín je ještě v jednání. Nouzový stav ale neznamená, že by škola kontakt s žáky a studenty přerušila, jen se odehrává jinou formou – přes web, e-maily, sociální sítě, What’sApp. Podobně jako na jiných školách takto učitelé žákům radí, zadávají úkoly a cvičení. Týká se to rovněž několika desítek posluchačů Akademie umění III. věku. Přes web se snaží udržovat a podporovat své žáky např. i taneční obor, a to mj. prostřednictvím videí. Zápis nových žáků do ZUŠ plánovaný na 21. května se podle ředitelky uskuteční, ovšem pouze jako bezkontaktní, rodiče s dětmi do školy nepůjdou. Zadat přihlášku prostřednictvím internetu bude možné v prodlouženém termínu, vedení školy doporučuje sledovat školní webové stránky, kde budou podrobnější informace a pokyny.

Miroslav Zimmer