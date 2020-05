Ředitelka zároveň dodává, že se už rozeběhly zápisy, samozřejmě rovněž bezkontaktní, elektronickou formou. Rodiče žáků-adeptů studia vyplní přihlášku podle instrukcí z webových stránek školy.

„Mohou se hlásit až do 12.června včetně. My je pak budeme jednotlivě kontaktovat, informace pošleme e-mailem, nebo jim zavoláme a následně je pozveme, aby přišli s dětmi k talentovým zkouškám. To se bude dít od 22.června až do konce toho měsíce,“ vysvětluje D. Valešková. Důležité je rozložit počet lidí do delšího časového úseku, hromadně zapisovat nelze. Tento postup platí i pro jednotlivé pobočky ZUŠ.

ZUŠka žije dál, jede ‚on line‘ formou distanční výuky, učitelé objevují nové možnosti práce s žáky a studenty. Jsou vzájemně v neustálém kontaktu - přes skype, what’s app, emaily, telefonáty, videohovory, atd. Posílají si nahrávky, videa, cvičení. Třeba výuku hudební nauky zajišťují přes portál "Škola v pyžamu". Zajímavé prezentace a hudební aktivity připravuje pro žáky učitel Jakub Kacar, a to prostřednictvím YouTube (Music EDUcoolOGY). Podobné aktivity se netýkají jen hudebních oborů, podobně postupuje třeba i obor taneční. Obecně lze říci, že snahou pedagogoů je děti nejen učit, ale i povzbuzovat a inspirovat.

Jinak objekt školy prochází důkladnou očistou a desinfekcí, aby vše bylo připravené na příchod žáků. Normálně však začne ZUŠ fungovat zřejmě až v novém školním roce.

Miroslav Zimmer