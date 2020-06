„V distanční výuce na dálku pokračuje pouze taneční obor," upřesňuje dodává ředitelka Dominika Valešková.

Postupně začínají 'naživo' pracovat ‚dramaťáci‘. V úterý 26. května přišli poprvé zkoušet také Jana Neužilová, Anežka Kloubská a Alena Hrbáčková. Prý se moc těšily. Pedagog literárně dramatického oboru Aleš Pařízek právě odložil metr, kterým pro jistotu kontroloval dvoumetrové odstupy, slova děvčat potvrzuje.

„Tohle je jedna z menších skupinek. Vzhledem k tomu, že jsme se dva měsíce neviděli, tak to bylo fajn. A taky je to o tom, abychom se na sebe zase jaksi naladili. Přes email to přece jen moc nejde, i když v kontaktu jsme samozřejmě byli. Teď jsme si zahráli takovou krátkou improvizaci s jednoduchým textem a s několika variacemi. Kdy se jako obor zase někdy představíme veřejně? Bohužel, do konce školního roku to určitě nebude. Vidím to tak až na podzim, asi v rámci divadelní benefice,“ odhaduje Aleš.

Miroslav Zimmer