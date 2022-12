Do Ústí nad Labem přijedete v rámci Vánočního turné. Co to znamená? Že songy budou mít vánoční aranže?

Je to především vánočním termínem koncertu. Protože jsme pyšní Ústečáci, je pro nás koncertování doma něčím výjimečným - stejně jako Vánoce. Do nich bude v den koncertu zbývat ještě 14 dní, i tak se ale těšíme, že už budou mít všichni vánoční náladu. Snad přijde i spousta kámošů, které jsme třeba dlouho neviděli. Koncertem bychom mohli společně odstartovat letošní svátky Taky s sebou budeme mít náš shop, takže pokud někdo ještě nemá dárky, můžeme pomoct. Do playlistu se nám vešlo i pár písní s klasickou „vánoční“ atmosférou.

Budete hrát v ústeckém klubu Doma, tam to dobře znáte. Těšíte se?

Tyhle tradiční koncerty jsou právě v prosinci i proto, že se těšíme na tu naši vánoční ústeckou partu a na naši rodinu.

Máte nějaký vánoční song?

Vyloženě vánoční song s cinkajícíma rolničkami nemáme. Máme ale pár písní, které v sobě tu vánoční atmosféru mají. Nemusí jít vždy jen o velmi pozitivní texty a melodie, Vánoce také nejsou pro všechny jen veselé. Je to třeba i čas vzpomínání na blízké, kteří už tu s námi nejsou. Vánoční svátky jsou takový hustý koktejl emocí.

Když slyšíte někde na pumpě či v obchodním domě globální vánoční hit jako třeba Last Christmas od Wham!, tak si ho pobrukujete? Nebo si zacpáváte uši?

Patřím k těm cvokům, kteří se na to celý rok těší, takže si pobrukuji a když je hodně zle, tak i tančím mezi regály. Kromě těchto totálních vánočních mega klasik se mi strašně zalíbila vánoční píseň od Tomáše Kluse s názvem Zvonova zpověď. Moc povedená věc a pro mne vánoční píseň tohoto roku.

Jak se těšíte na Vánoce?

S přítelkyní jsme se letos řekli, že si dárky kupovat nebudeme, pro rodiče jsem pořídil drobnosti na zahradu, tak, aby ta stále těžší práce byla pro ně lehčí, tak mě snad stres nečeká. Dojedeme koncerty a začnou pohádky a bramborový salát. Miluji řízky, miluji pohodu, miluji cukroví, miluji dávat dárky a tím pádem miluji Vánoce.

Blíží se konec roku, čas bilancování. Jak byste hodnotil rok 2022?

Vlastně ani nevím, jak tento rok hodnotit. Nechci se rouhat, protože vždycky může být mnohem hůř, ale nemůžu ho hodnotit dobře. Každý máme svých osobních problémů dost a do toho ta celosvětová křeč. Zažíváme turbulentní a nebezpečný časy, takže se těším, až bude zase klid.

Jaké jsou plány kapely na příští rok?

Hned z kraje roku bychom chtěli vydat živák z našeho výročního koncertu ve Forum Karlín, no a pak se těším na skládání nových písní. Tomu bych chtěl letos věnovat asi nejvíc času, protože to mě baví ze všeho nejvíc. (kos)

