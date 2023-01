Dasha patří k našim populárním muzikálovým vokalistkám i herečkám, má cenu Thálie 2010. Podílí se na řadě projektů, roky zpívala s Gottem, ten tvrdil: „Zpěvačka s takovým hlasem se tu rodí jednou za 100 let.“ Bavila TýTý, Královny popu v opeře, Robin Hood, To byl náš hit i StarDance… V roce 2017 jí vydal Supraphon CD „Konečně", křtil ho Gott. V novém programu Dasha nabídne své oblíbené skladby od popu přes funky i soul k muzikálům. Hudební zážitek zaručí party Pajky Pajk i Epoque Quartet, co kdysi doprovázel Stromboli Michala Pavlíčka. „Ellaboration“ je nový supraphonský projekt Dashy, odkazující k fenoménu Elly Fitzgerald.

Zdroj: Youtube

Písně ikony jazzu publikem nadšeně vítá, jsou tu elaborovány do nových poloh. Úžasně komplexní zvuk spojení smyčcového kvarteta i perkusí, kde exceluje Šimon Veselý, dává Dashe prostor ukázat svou výjimečnost jinak, než ji známe. Hity Elly upravil mág Alexey Aslamas. „Ellaboration“ je výsledek spolupráce interpretů, kteří se už znají i naživo. Nahrávka vznikla loni ve studiích SONO i SO-LA-RO, mix i mastering je práce Adama Karlíka.

Ella Jane Fitzgerald se narodila 25. 4. 1917 ve Virginii, zesnula 15. června 1996 v 79 let v Beverly Hills. Uměla balady, swing, jazz, americká jazzová legenda napsala i nazpívala stovky hitů. Ella, nazýváná "First Lady of Song", patřila víc než půl století k nejpopulárnějším jazzovým lady v USA. Za život dostala 13 cen Grammy, vydala přes 40 alb. Dominoval jí precizní temperamentní nestárnoucí hlas nádherné barvy rozsahu 3 oktáv. Uměla klidné balady i temperamentní hity. Fascinovala hlasovou improvizace – scatu, hlasem napodobila zvuk nástrojů celé kapely. Zpívala s řadou jazzových ikon (Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Benny Goodman…), dost umělců z jazzu mělo štěstí, spolupracovalo s ní.

Zdroj: Youtube

V dětství chtěla tančit, ale poslouchala LP Louie Armstronga, Binga Crosbho, zbožňovala zpěvačku z The Boswell Sisters. Její matka zemřela při autonehodě, když jí bylo 15 let. Zůstala s přítelem své matky, i ten krátce nato zesnul na infarkt. Po dramatických událostech přestala chodit do školy, našla práci barmanky v nevěstinci, našla si nové přátele z místní mafie. Když přišly problémy s policií, byla svěřena do opatrovnictví, šla do církevní školy.

FOTO: Moc z něj nezbylo. Podívejte se na bývalé sídlo politika

Z té prchla, krátce byla bezdomovkyně. První vystoupení měla v roce 1934 na soutěži mladých talentů v Harlemu, v New Yorku. Chtěla jen tančit, potom se ale rozhodla i zpívat. Volila skladby Conee Boswellové, soutěž vyhrála. Její pěvecký talent tím byl odhalen už v roce 1934 a začala její kariéra. Vzali ji do kapely Chick Webb, nastupovala za 12,5 dolaru týdně (ač plat hudebníka byl 60 dolarů), za rok už brala desetinásobek.

Po Webbově smrti (1939) založila vlastní kabaretní scénu. Na výsluní se ocitla roku 1950 díky manažerovi Normanu Granzovi. Důležitý v jejím životě byl i kontrabasista Ray Brown; doprovázel ji na scéně, roky byl její muž. Rozešli se, ale to nebyl konec jejich spolupráce.

Zdroj: Youtube

Za vrcholné kariéry (1959–1967) vydala zpěvník s téměř 250 sty písní. Výrazně se zapsala do dějin hudby USA, zpívala i blues, gospel, balady, soul i hity kowbojů. Milovala duety s Luiem Armstrongem, hlavně Gershwinovu jazzovou operu Porgy And Bess. Ke stáří ji zrazovalo srdce, měla kardiostimulátor, skoro neviděla, na jevišti musela sedět. I tak na ni chodily davy do 15. června 1996, kdy zemřela v Los Angeles. Navzdory velké popularitě zůstala prostou a nekomplikovanou bytostí. V nitru byla dál děvčátkem, které ztratilo svůj žlutý košík v písni A-Tisket, A-Tasket. Byla i zůstane pro příznivce (jsou jich dodnes miliony) první dámou písně, má hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

V Roudnici vás pobaví trio Pogodová, Asterová a Finková

V roce 1969 Ella měla evropské turné, 27. června bavila Prahu. V Paláci Lucerna odzpívala dva koncerty s kapelou, nezapomněla skladby That Old Black Magic, Mackie Messer, This Girl’s in Love with You či ústřední melodii z francouzského filmu Muž a žena. Na vltavském parníku také jamovala s Evou Olmerovou a nabídla jí, aby s ní dál v turné Evropou pokračovala v roli hosta. Tehdejší agentura Pragokoncert to ale odmítla.

Radek Strnad