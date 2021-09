Hravou formou se děti dozví, jak se pohybovat bezpečně v dopravním prostředí v roli chodce, cyklisty, cestujícího v MHD či spolujezdce v dopravním prostředku. Pracovním sešitem provádí malé čtenáře oblíbená Zebra, která inovací projektu získala novou podobu. Do projektu mohou učitelé zapojit i rodiče, žáčci mohou se sešitem pracovat také v družinách a zájmových kroužcích.

Do preventivního projektu se zapojili i žáci z Podsedic. | Foto: PČR

/FOTO/ Do preventivního projektu s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ se zapojili žáci 1. stupně některých základních škol Ústeckého kraje, včetně několika z Litoměřicka.

