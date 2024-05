Na litoměřickém Mírovém náměstí odstartuje legendární májový Závod míru juniorů, mezinárodní etapový cyklistický závod zařazený do nejvyšší světové kategorie Junior Nations' Cup. Každoročně se jej účastní více než stovka nejlepších cyklistů z celého světa.

Závod míru juniorů. Archivní foto

Závodníci na letošním 52. ročníku poměří své síly od 2. do 5. května, celkem na ně čeká 403,3 kilometru vedoucích napříč severními Čechami až do přilehlého Saska. Jako již tradičně se cílovým městem stane Terezín, pietní místo, kde je nutné si připomínat mírové poselství.

Proslulý podnik, který pořádá Cyklistický klub Slavoj Terezín, patří mezi 9 nejprestižnějších světových závodů. Jeho kořeny sahají až do roku 1959, kdy u jeho zrodu stál uznávaný trenér Jaroslav Menhart. Od roku 1965 se jede pod názvem Závod míru juniorů. „V letošním roce Závod míru juniorů proběhne v tradičním květnovém termínu, závodit se bude v Ústeckém kraji s jedním výjezdem do sousedního Saska. Závod je opět zařazen v nejvyšší kategorii, Poháru národů Mezinárodní cyklistické federace - UCI Men Junior Nations' Cup, a pokračuje tak v tradici od roku 1995. Udržet závod v této kategorii je nesmírně obtížné jak po organizační, tak v poslední letech i po stránce finanční,“ uvádí Svatopluk Henke mladší, ředitel závodu, který loni přebral pomyslné žezlo po svém otci Svatoplukovi Henkem starším, jenž se jako reprezentant zapsal zlatým písmem do historie české cyklistiky, organizačně je u Závodu míru juniorů od roku 1985 a v jeho čele stál přesně 29 let.

Závod míru juniorů je jediný cyklistický podnik svého druhu v Čechách. Na tento prestižní závod deleguje Mezinárodní cyklistická federace UCI uznávané rozhodčí a vítězství v juniorském pelotonu často katapultovalo jezdce ke světové elitě. Více než stovka bývalých účastníků se prosadila ve světovém elitním pelotonu. Patří mezi ně například dvojnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar, trojnásobný mistr světa a mistr Evropy, vítěz Paříž Roubaix a pětinásobný držitel zeleného trikotu na Tour de France Peter Sagan, úřadující mistr světa na silnici a v cyklokrosu Mathieu van der Pool, mistr světa světa na silnici i v časovce jednotlivců Remco Evenepoel, mistr světa Michal Kwiatkowski, několikanásobný mistr světa v časovce, vítěz Paříž Roubaix a etap na Tour de France Fabian Cancellara, vítěz Tour de France, dvojnásobný vítěz Vuelty a vítěz Giro d´ Italia Denis Menšov, vítěz časovky družstev OH 1988 a mistr světa 1986 Uwe Ampler, mistr světa (1991, 1992), vítěz Milán San Remo (1990), etap na Giro d´Italia a Tour de France Gianni Bugno nebo vítěz silničního závodu OH 1988 a vítěz etapy na Tour de France Olaf Ludwig.

Mezi významné české jezdce ve světovém peletonu, kteří se zúčastnili Závodu míru juniorů, patří například Josef Černý, Leopold König, Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, František Raboň, Pavel Padrnos, Ján Svorada nebo Radomír Šimůnek st. Součástí organizačního týmu je pravidelně Jiří Korous, vítěz z roku 1976, na letošní ročník zavítá vítěz z roku 1998 Michael Moureček a první český vítěz z roku 1966 Petr Hladík, svůj závodní team přiveze v roli trenéra vítěz roku 1988 František Trkal.

Účastníci se dostanou i za hranice

Peloton navštíví centra historických měst Litoměřice, Terezín, Teplice a Roudnice nad Labem. Cyklisté se mohou těšit na průjezd krásnou krajinou Krušných hor a Českého středohoří.

Prestižní cyklistický podnik se pojede ve čtyřech etapách. První z nich začíná 2. května a má start i cíl v Litoměřicích. Závodníci ujedou během silničního závodu 100,9 kilometru. Následující den se dělí na dvě části. Etapa 2a zahrnuje 8,8 kilometru dlouhou časovku jednotlivců, která se jede v Třebívlicích. Etapa 2b o délce 61,4 kilometru povede z Roudnice do Štětí. Třetí etapa zavede závodníky 4. května na 133,9 kilometru dlouhou trať z Teplic do německého městečka Olbernhau. „Velice nás těší, že opět můžeme přivítat Závod míru juniorů v našem městě. Naplňuje mě to hrdostí, že Olbernhau je opět cílem královské etapy letošního závodu. Naše město, ležící uprostřed sedmi údolí, vás vřele vítá a s nadšením sleduje mladé cyklisty. Těšíme se na mnoho příznivců, pomocníků, pracovníků servisu, hostů a na naše přátele z České republiky. A navíc, Olbernhau vždy stojí za návštěvu,“ uvádí Jörg Klaffenbach, starosta města Olbernhau.

„Závod míru juniorů vzdává hold svému jménu. Symbolická síla tohoto závodu s účastníky z mnoha různých zemí sahá až k válce v Evropě a vysílá důležitý signál směrem k míru. Obyvatelé Olbernhau a jejich hosté poskytnou cyklistům skvělé přijetí. Ať se náročná horská etapa do Olbernhau, vyznačující se vysokou kvalitou, všem závodníkům vydaří,“ vzkazuje Klaffenbach. Přeshraniční spolupráce a prohlubování vztahů probíhá i díky spolupráci s Euroregionem Elbe/Labe, jehož symbolem je také účast regionálního týmu Saska.



Závěrečná, čtvrtá část dlouhá 98,3 kilometru čeká na závodníky 5. května s tradičním startem i cílem v Terezíně. Právě v tomto malém pevnostním městě, kde během druhé světové války vzniklo židovské ghetto, si připomínáme temnou stránku našich dějin a důležitost míru. Dnes v obci kromě Památníku Terezín lze navštívit také unikátní Muzeum historie závodní cyklistiky, kde je rovněž kancelář Závodu míru juniorů. Zájemci si v muzeu mohou prohlédnout závodní bicykly pocházející ze soukromých sbírek či z Národního technického muzea, nechybí ani historické a soudobé dresy včetně mistrů světa, fotografie a řada dalších artefaktů. Muzeum naleznete v ulici Akademická 409.

Cyklistická událost roku

Závod míru juniorů, který se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, patří bez nadsázky mezi cyklistické události roku a je velmi atraktivní nejen pro účastníky, ale i pro diváky. Každoročně stovky fanoušků cyklistiky zaplňují náměstí startu a cíle jednotlivých etap, děti se vždy těší na průjezd pelotonu. Děti a veřejnost se díky přeshraniční spolupráci mohou těšit také na doprovodné aktivity v jednotlivých městech. Ceny vítězům předávají významné osobnosti, zástupci měst i představitelé vrcholné politické scény a hosty bývají i významní sportovci světového formátu. Bude nám opět ctí přivítat legendy cyklistiky Jana Smolíka, slavícího 60 let od triumfu na Závodě míru v roce 1964, a Karla Vávru, který čtyři roky poté v roce 1968 obsadil na tomto slavném závodě celkově 2. místo. Barevný peloton se z mnoha úhlů snaží zachytit amatérští či profesionální fotografové, závod vyhledávají lovci talentů i autogramů.

„Děkuji všem organizátorům, partnerům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s přípravou tohoto ročníku. Bez této pomoci není možné o přípravě závodu ani uvažovat, natož udržovat jeho renomé a rok od roku se snažit jej zlepšovat. Máme organizačně zkušený tým, který tvoří pro cyklistiku zapálení lidé, pro něž je pořádání Závodu míru juniorů opravdu srdeční záležitostí. Odměnou je pro nás sledovat, jak závodníci, stejně jako my kdysi, absolvují náročné etapy a získávají zde cenné zkušenosti, které pak přetavují do seniorských kategorií a stávají se mistry světa, Evropy, účastní se olympijských her a světových pohárů mezi profesionály. S nadšením každý rok sleduji, jak se zvyšuje úroveň juniorských závodníků a mám dobrý pocit, že Závod míru juniorů jim k tomu v určité míře přispívá.“ dodává ředitel závodu Svatopluk Henke ml.

Věděli jste, že…

Celkem čeští a českoslovenští jezdci ovládli Závod míru juniorů 14krát.

Loňského ročníku se zúčastnilo 141 závodníků z 24 týmů. Vítězem se stal Nor Jorgen Nordhagen.

Uděluje se žlutý trikot pro vedoucího jezdce a 4 pro bodované soutěže.

Další podrobnosti o závodu nabízejí stránky zmj.cz.

