Mezinárodní etapový Závod míru juniorů otevírá druhé půlstoletí. Tradiční májové etapy letos napíší svou 51. kapitolu. Sever Čech a přilehlé Sasko tak opět budou opanovat nejlepší juniorští cyklisté z celého světa. Nejprestižnější juniorský etapový závodě v Česku roztočí svá kola už tento čtvrtek, 4. května.

Závod míru juniorů letos čeká 51. ročník | Foto: Patrik Pátek

Závod míru juniorů otevřel za celou svoji hlubokou historii dveře stovkám cyklistů do světa velké profesionální cyklistiky. Více než čtvrt století je součástí světového poháru a dodnes se řadí k nejprestižnějším podnikům svého druhu na celém světě a i letos bude v mnoha ohledech výjimečný.

Změn doznaly některé etapy, ale silný bude rozhodně letošní peloton. Na start by se mělo postavit čtyřiadvacet šestičlenných týmů z dvaceti zemí. Po dlouhých dvaceti sedmi letech má přijet národní tým Kanady, který tu naposledy startoval v roce 1996, po 15 letech dorazí Švýcaři a po 5 letech reprezentanti Spojených států amerických. Po roční přestávce bude součástí májových etap také družstvo Ukrajiny.

„Závod míru přes padesát let nese své poselství a rok co rok úmorně pracujeme na tom, abychom historii závodu nejen udrželi, ale současně celý podnik připravili ještě na lepší úrovni. Mám radost, že se nám to daří a za to patří velký dík všem partnerům i kolegům,“ poznamenal Svatopluk Henke, který by v čele Závodu míru juniorů stál letos přesně 30 let. Své jubileum se ale rozhodl "oslavit" předáním ředitelského žezla. Na jmenovkách ale změna nenastane. Pomyslný štafetový kolík totiž přebírá syn, Svatopluk Henke mladší. „Už loni Sváťa závod vedl a domluvili jsme se, že letos závod přebere jako ředitel,“ sdělil někdejší úspěšný cyklistický reprezentant, který v čele ZMJ stál od roku 1993, kdy žezlo převzal po Václavu Lončákovi.

Závod míru juniorů 2022 v okolí Třebenic:

1/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 2/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 3/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 4/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 5/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 6/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 7/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 8/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 9/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 10/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 11/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 12/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 13/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 14/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 15/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 16/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 17/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 18/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 19/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 20/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 21/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 22/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 23/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 24/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 25/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 26/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 27/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 28/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 29/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 30/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 31/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 32/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 33/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 34/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 35/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 36/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 37/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 38/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 39/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 40/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 41/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 42/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 43/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 44/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 45/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 46/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 47/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 48/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 49/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 50/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 51/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 52/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 53/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 54/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 55/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 56/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 57/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 58/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 59/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 60/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 61/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 62/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 63/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 64/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 65/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 66/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 67/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 68/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 69/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 70/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 71/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 72/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 73/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic. 74/74 Zdroj: Deník/Karel Pech Padesátý ročník Závodu míru juniorů začal ve čtvrtek etapou v okolí Litoměřic a páteční časovka se jela v Českém středohoří v okolí Třebenic.

Do druhého půlstoletí tak májové etapy vstupují s nový ředitelem v tradičním květnovém termínu (4. - 7. 5.). Čtyřdenní závod je od roku 1995 zařazen do nejprestižnější světové série a i letos je součástí tzv. Nations' Cup Junior. Na peloton, který by měl být sestaven z více než sto čtyřiceti jezdců, čeká v součtu téměř čtyři sta náročných kilometrů. Nejlepší juniorští cyklisté z celého světa se na Litoměřicko sjedou ve středu, aby ve čtvrtek mohli májové etapy otevřít tradiční stokilometrovou etapou se startem i cílem v Litoměřicích. Mladí cyklisté si na úvod budou muset poradit se dvěma vrchařskými prémiemi v Lovečkovicích a v Mukařově. Peloton navíc opět bude projíždět přímo historickým centrem Úštěka, kde je přichystána rychlostní prémie. Druhá na ně bude čekat ve Vědlicích. Etapa startuje ve 14:40 hodin a dojezd zpět na litoměřickém náměstí mohou diváci očekávat po 17. hodině.

Druhý závodní den bude tradičně rozdělen na dvě prověrky. Nejprve je na programu dopolední časovka jednotlivců. Ta se jede na zcela nové trati v Třebívlicích. „Po domluvě s jedním z našich předních partnerů společností AŽD, která je majitelem tzv. Švestkové dráhy, jsme se časovku rozhodli přesunout právě k této oblíbené železniční trase i stanici a tím podpořit její význam. Jde o srdeční záležitost, stejně jako v případě samotného Závodu míru,“ vysvětlil důvod změny Svatopluk Henke s tím, že po dopoledním devítikilometrovém souboji s chronometrem, bude odpoledne na programu šedesátikilometrová silniční etapa se startem v 16 hodin v Roudnici a cílem ve Štětí.

Vzpomínka na pošťáka z Doksan Jana Krpeše. Ostatním rozdával laskavost

Tradičně v sobotu přijde na řadu "královská" etapa. Ta bude odstartovaná ve 14 hodin v Teplicích a mladé závodníky převede do Německa. Ještě než se cyklisté dostanou po téměř sto dvaceti kilometrech do cílového horského městečka Olbernhau, se budou muset porvat se stoupáním na trojici vrchařských prémií na Cínovci, Mníšku a v německém Seiffenu.

Závěrečná etapa je historicky spjatá s Terezínem, odkud peloton odstartuje v neděli v 9 hodin a konečný držitel žlutého trikotu zde bude potvrzen po jedenácté hodině. V rámci posledního dějství se ale stále mohou karty zamíchat. Závěrečných takřka sto kilometrů nebude s pěti vrchařskými prémiemi v Chudoslavicích procházka růžovou zahradou. Trať se totiž nově pojede na kvartetu okruhů v okolí Třebušína.

„Nebude to snadný ročník. Fanoušci si ale přijdou na své. Závod bude mít živý přenos, který bude možné sledovat on-line. Tentokrát bude na startu navíc i terezínský odchovanec Štěpán Zahálka, bratr úřadujícího elitního mistra České republiky Matěje, takže pro domácí fanoušky zcela jistě další důvod přijít fandit. Jsem si navíc jistý, že i tentokrát budou v pelotonu budoucí jména velkého světa cyklistiky, kam díky Závodu míru mladí jezdci často dostávají vstupenku. Ani se nemusíme ohlížet tak daleko – vždyť takový Tadej Pogačar, dvojnásobný vítěz Tour de France, tu startoval před sedmi a osmi lety. Před pěti lety tu pak vyhrál loňský vítěz Vuelty Remco Evenepoel. Známých jmen, která se proslavila v profesionálním pelotonu, je tu ale celá řada a jsem přesvědčen, že budou i součástí toho letošního ročníku,“ zve diváky mluvčí Závodu míru juniorů Patrik Pátek.

Etapy Závodu míru juniorů 2023Zdroj: reprofoto ZMJ

51. ročník – Závod míru juniorů 2023 - fakta a čísla:



Pořadatel: CK Slavoj Terezín

Termín: 4. 5. - 7. 5. 2023

Ředitel závodu: Svatopluk Henke

Velitel trati: Jan Sedlák

Hlavní rozhodčí: Coccioni Sandro (ITA)

Celková délka: 388,7 km



Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera

Čestný ředitel závodu – Jaromír Kníže, ředitel policie Ústeckého kraje

Patron závodu – Gustav-Adolf Schur, čestný člen CK Slavoj Terezín

Patrik Pátek