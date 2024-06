17. ročník závodu Bez šlápnutí, který byl v Přestavlkách na Roudnicku naplánován na sobotu 22. června jako rozloučení se školním rokem a přivítání letních prázdnin, se tentokrát neobešel bez komplikací. Celou noc propršelo a v sobotu dopoledne se na obloze kupily zlověstné mraky. Vypadalo to, že celá akce bude nakonec zrušena. Ovšem optimistický organizátor závodu a vášnivý cyklista Zdeněk Ráliš mě ujistil, že to má „s tím nahoře“ dohodnuté a pršet nebude. Moc jsem tomu nevěřila. Krátce po obědě se ale mraky roztrhaly a nad obcí vysvitlo Slunce.

17. ročník závodu Bez šlápnutí v Přestavlkách. | Foto: Lenka Křížová

Silnice rychle oschla, a tak všichni sousedé přiložili ruku k dílu, aby závod připravili. Postavili stany, stánky a stoly, kde si mohli závodníci po akci odpočinout. Hostinský připravil limonády pro děti a narazil sud piva pro ty starší, aby vše bylo včas připraveno.

V 15 hodin byl závod odstartován. Pravidla závodu jsou jednoduchá - závodníci vyjedou na kolech na kopec k bývalým kasárnám a spustí se dolů, aniž by šlápli do pedálů. Kdo dojede první, vyhrává. Závodilo se v pěti kategoriích. První tři kategorie tvořili děti a studenti a druhé dvě kategorie dospělí do 80 kg a nad 80 kg. Přece jen v těchto závodech měli výhodu ti objemnější.

Přestavlcký pohár obhájila loňská vítězka Kateřina Gačová. Ale odměněni byli všichni účastníci. Jednak medailemi, které vyrobil pro závod pan Adolf Kříž, ale i věcnými dary.

Po skončení závodu se děti bavily vybarvováním zvířátek z překližky, které si mohly zakoupit u stánku Přestavlcké kreativní dílny, a rodiče u piva poklábosili a probrali své dojmy ze závodu.

Myslím, že akce se nakonec opravdu vyvedla. Nezbývá než poděkovat všem za hojnou účast a především panu Z. Rálišovi, který místo toho, aby si užíval zaslouženého důchodu, organizuje podobné akce.

A co plánuje na příště? Co jiného, než další ročník vyhlášeného podzimního závodu na kolech Přestavlcký vlk, na který se sjíždějí cyklisté z celého okolí. I o něm vás budu informovat.

Lenka Křížová