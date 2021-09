„Plnou parou vpřed,“ rozeznělo se v pondělí ráno 12. srpna 2021 před naší školou a za zvuku písně „My máme parní stroj, úžasné síly zdroj,“ přijely vedoucí prvního turnusu letního tábora na svých parních strojích pro 30 dětí, aby s nimi strávily pět dnů letního putování.

První den jsme všichni prožili ve škole na Oranžovém hřišti skákáním v botách Kangoo a hraním míčových her. Odpoledne jsme si přečetli pohádku O dvanácti měsíčkách, rozdělili jsme si role a začali s nácvikem. V úterý jsme strávili den v Plzni. Navštívili jsme Techmánii a Planetárium. V Techmánii nám ukázali chod parního stroje, chemické pokusy s dusíkem, vodní pokusy a ohnivou sopku. V Planetáriu jsme se mohli vyfotit jako kosmonauti a když jsme se vrátili do školy, čekalo nás překvapení. Za vytvořenou nástěnku ke kosmonautice, jsme dostali sponzorským darem od pořadatelů výstavy Cosmos Discovery zmrzliny pro kosmonauty. Velkolepou expozici, která vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky jsme navštívili a moc se nám líbila. Středa byla volnější, patřila soutěžím a hrám na hřišti, procházce po Lovosicích a zkoušení pohádky. Ve čtvrtek jsme se vydali do Prahy do Muzea Iluzí, hračkárny Hamlyes a oblíbeného „Mekáče“. V pátek jsme hledali poklad, dalo to pěknou práci, ale našli, připravili jsme si masky na pohádku, ještě jsme dopilovali nácvik a pak už jsme jen čekali na rodiče, abychom jim zahráli, co jsme se naučili. Pohádka měla obrovský úspěch, volal i Hollywood a vyhráli jsme králíčka Oskara. Po pohádce jsme vypustili balónky s přáníčky a rozloučili se. A za rok? To se uvidí…

Všem dospělým, kteří se na přípravě a realizaci letního tábora podíleli, moc děkuji, protože bez jejich pomoci by tábor nemohl proběhnout. Po celých pět dnů prvního turnusu se o děti staraly paní vychovatelka Alena Hovadová, paní učitelka Radka Jarošová, paní asistentky Jana Dokonalová a Bc. Marie Kimmerová a paní Miluše Králíčková.

Miluše Králíčková