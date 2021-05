Základy správného hospodaření vštípila Abeceda peněz za poslední 3 roky přibližně 50 tisícům školáků. To je zhruba 1,5 tisíce dětí za měsíc. Jen za březen letošního roku jejími kurzy prošly 4 tisíce dětí. A stejně intenzivně pojede program i v dalších měsících. „Jsme rádi, že jsme našli cestu, jak přetíženým učitelům i rodičům ulevit,“ říká David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz realizuje.

Donedávna běžely kurzy Abecedy peněz výhradně prezenčně. „Školákům se věnovalo téměř 300 našich zaměstnanců. A stejně jsme kvůli velkému zájmu museli nechávat mnoho škol čekat,“ vysvětluje. Proto už loni začala Abeceda peněz připravovat online verzi finančního vzdělávání. Pandemie covidu vše urychlila. „Nyní máme celý program kompletně online. Během pár hodin či dnů dokážeme děti naučit vše, co mají v daném školním roce v rámcovém předpisu. Pomocí her, soutěží, zábavných videí a dalších interaktivních programů,“ popisuje David Hubáček.

„Už dlouho jsme neviděli děti na online hodinách tak spokojené, jako při Abecedě. Moc se těšíme, až budeme pokračovat. A až budeme ve škole, znovu si vaše příběhy s dětmi připomeneme,“ zní nejčastější reakce učitelů. Všechny třídy, jež se do Abecedy peněz pustily, ji také dotáhly celou do konce. „Z těch stovek tříd nebyla jediná, která by program nedokončila, protože ji třeba nezaujal. Přestože tu možnost všechny mají a celý kurz je zdarma,“ doplňuje David Hubáček.

Dětem pomáhají videa, hry i vlastní e-shopy

Generace současných školáků přijala online výuku finanční gramotnosti zcela bez výhrad. Nejmenší děti si kromě her užívají třeba exkurzi v zákulisí banky. „S přípravou videa, které děti bankou provází, jsme si opravdu vyhráli. Je vtipné, napínavé a přitom nabité informacemi,“ vysvětluje David Hubáček.

Žáci ve čtvrtých třídách mají mnohdy poprvé možnost proniknout do prostředí podnikání a e-shopů, učí se chápat souvislosti mezi příjmy a výdaji, dělat jednoduché finanční plány i kalkulace cen zboží.

Středoškoláci si základy finanční gramotnosti vštěpují prostřednictvím originální počítačové hry Tajuplná cesta. „Učení pomocí hry musí bavit snad každého. Tajuplná cesta určitě velice pomohla mnoha lidem začít se orientovat v oblasti financí a možná jim bude zachraňovat krk i v pozdějším životě. Hra byla velice pěkná, děj vtáhnul diváky a tvůrci by se nemuseli stydět ani v konkurenci těch nejlepších studií vytvářejících hry,“ chválí si Jan Urban, jeden z tisíců středoškoláků, který se Tajuplné cesty zúčastnil.

Marta Vokurková