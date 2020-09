Návštěvníci se mohou těšit na zahradnický sortiment, mezi kterým nebudou chybět venkovní i pokojové rostliny, trvalky, stromky, keře, cibuloviny, sadba, osiva, český česnek či sazenice jahod. V nabídce bude také kvalitní kované nářadí či zahradnická technika. Sortiment doplní také vše potřebné okolo domu, chalupy či zahrady.

Motto výstavních expozic se v letošním roce ponese v duchu oslav 20 let Ústeckého kraje. Expozice plné zeleniny, ovoce i květin tak budou doplněny o narozeninové prvky, jak například obří narozeninový dort či kniha přání v nadměrné velikosti, na kterou budou moci návštěvníci zapsat své přání oslavenci. Výstavu bude doprovázet bohatý a zajímavý kulturní program. Na podiu vystoupí Stanislav Hložek, Vláďa Hron, Heidi Janků, Petr Kolář, Naďa Válová, Milan Drobný, DUO JAMAHA, Babouci, Vinšovanka, Petr Lüftner, Eliška Lüftnerová a mnoho dalších.

Zájemci si mohou zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu. Předprodej probíhá formou online prodeje až do 10.9.2020. Poté po dobu konání výstavy lze vstupenky v předprodeji zakoupit, ovšem již za plnou cenu. Prodej vstupenek probíhá také v Informačním centru na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Vstupenky si mohou zájemci zakoupit osobně od 3.8. do 10.9.2020. Otevírací doba infocentra je denně od 9 do 17 hodin. Ceník spolu s odkazem na online prodej naleznete na webových stránkách www.zahrada-cech.cz.

Zahrada Čech