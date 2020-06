Projekt iniciovaný Nadací Kooperativa oslovuje studenty již druhým rokem. Protože právě oni patří k nejrizikovějším skupinám na silnicích, mohou svými projekty přispět k bezpečnější dopravě a zároveň se zamyslet i nad svým chováním na silnicích.

„V každém z nás může dřímat nějaký nápad, a právě teď je čas ho probudit. Studenti registrovaní do soutěže mají poslední dny na odevzdání svých myšlenek a nápadů, jak zlepšit dění na našich silnicích,“ uvádí Markéta Novotná za organizační tým z Týmu silniční bezpečnosti. Po prvním kole se dostane do semifinále cca 30 vybraných projektů. Z nich odborná komise vyhodnotí 5 nejlepších projektů studentů nebo studentských týmů. Ti budou mít možnost svůj projekt na podzim tohoto roku obhájit a stát se absolutním výhercem. Mezi výherce bude rozděleno 100 000 Kč.

Do druhého ročníku projektu Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice se celkem registrovalo 140 prací. Celkem 227 studentů odevzdalo v řádném termínu 127 individuálních nebo skupinových prací. V letních měsících bude probíhat semifinálové hodnocení. O finalistech se rozhodne na podzim roku 2020.

Dle Světové zdravotnické organizace patří mladí řidiči (typicky ve věku 15 – 25 let) mezi nejnebezpečnější skupinu účastníků silničního provozu. Proto řada států zavedla vícefázovou přípravu nových řidičů, kam patří i tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Jeden z nejpropracovanějších systémů mají v Rakousku. V Rakousku byl řidičský průkaz na zkoušku zaveden v roce 1992. Délka zkušebního období po získání řidičského oprávnění je tříletá. V roce 2003 byl tento institut výrazně zmodernizován. Nehodovost nových řidičů během prvních 3 let jejich samostatné praxe se snížila o 30 procent. O 34 procent je nižší výskyt tzv. sólo nehod nových šoférů.

„Podporujeme projekty, které mají za cíl snížit nehodovost na český silnicích. Skupina mladých řidičů ve statistikách mluví jasně. Proto podporujeme například i projekt Start Driving, kde mají možnost mladí řidiči projít kurzem defenzivní jízdy a naučit se řešit rizikové situace. Nicméně vnímáme, že v dnešní době jsou mladí nejen za volantem, ale i za řídítky kol či koloběžek. I proto jsme iniciovali tento projekt, který má v dopravě širší záběr,“ uvádí Milan Medek, CSR manažer v pojišťovně Kooperativa. Projekt Moje vize nula je zaměřen napříč všemi oblastmi a obory, které známe. Všechny se dají spojit s bezpečností na silnicích. Každý tak může přispět ke zlepšení dnešního stavu. A kdo jiný, než mladý člověk může přijít s novou ideou, novou vizí, jak změnit současnou situaci.

V roce 2019 zahynulo na českých silnicích celkově 547 osob, dalších 2 110 bylo těžce zraněno. Z toho vinou řidičů motorových vozidel ve věku do 24 let zemřelo 84 lidí a dalších 272 utrpělo těžké zranění. Podrobnější pohled do statistik dopravních nehod odhalí, že mladí řidiči ve věku do 24 let sice zaviní „jen“ každou desátou dopravní nehodu, na svědomí mají ale každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného.

Markéta Novotná, Metodik dopravní výchovy