Neobvyklou výuku prožili v pátek žáci třídy 9.B na Masarykově základní škole v Litoměřicích. Místo učení se ve školních lavicích vyrazili do přírody. Žáci vyrazili na Bílou stráň a seznamovali se s živočichy, kteří žijí v nedalekém Pokratickém rybníku. Tato akce, která žáky bavila, probíhala pod vedením střediska Sever. Na webu Litoměřického deníku naleznete další fotografie.

