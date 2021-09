Vzhledem k tomu, že si jejího chování všimli zaměstnanci prodejny a zalarmovali policii, tak byla tato žena i s odcizeným zbožím zadržena na Tyršově mostě. Policisté zboží zajistili a vrátili na prodejnu. Při vyhodnocování záznamů ovšem zjistili, že toto nebyla její první krádež. Prvního září v té samé prodejně odcizila rovněž několik bund a bez zaplacení prošla přes pokladny. Žena tímto způsobem „nakoupila“ za 13 544 korun. „Vzhledem k tomu, že to není její první počin a v minulosti byla již za obdobnou trestnou činnost odsouzena, tak jí v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. (jan)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.