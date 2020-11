Jaroslav Kubera - úspěšný (DEVÍTKOVÝ) politik 20. ledna 2020 zemřel ve věku 72 let (7+2=9) Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu České republiky, který stál v letech 1994 až 2018 v čele města Teplice.

Jaroslav Kubera. | Foto: Wikipedia

Do senátu byl zvolen z DEVÍTI kandidátů v roce 2018, kdy se volilo ve třetině obvodů, tedy ve 27 z 81 (konečný součet je 9). Teplice jsou navíc jedním z jednadvaceti okresních měst, které má 27 zastupitelů. Do roku 2030 je jen jediný rok, ve kterém nebudou žádné volby. Je to rok 2027, tedy rok, ve kterém bude po devíti letech opět 10 po sobě jdoucích devítkových úplňků jako v roce 2018 (devítkový úplněk znamená, že konečný součet čísel datumu je 9).