Setkání ministrů v rekreačním zařízení s číslem 171 (součet 9) pátek 19.06.2020 (součet 20), sobota 20.06.2020 (součet 12), neděle 21.06.2020 (součet 13), (celkový součet 45, 4+5=9) 20. června 2020 letní slunovrat. 21. června 2020 měsíc ve fázi NOV a částečné zatmění Slunce, viditelné na některých místech Afriky a Asie. Premiér vybízí ke spolupráci aspoň na čtyři měsíce. Co si pod touto výzvou představit? Na to si musí najít odpověď každý sám. Pro mě osobně je v tom zakódována důležitá zpráva vzhledem k tomu, že k setkání ministrů došlo v rekreačním zařízení, které už ve svém názvu má číslo, které v součtu dává devítku. Dále celé třídenní setkání bylo naplánováno na tři astronomicky zajímavé události, tedy letní slunovrat, měsíční fázi NOV a částečné zatmění Slunce.

Navíc setkání ministrů, když se sečtou všechny tři datumy, dává ve finálním sčítání zase devítku. Za pozornost stojí i říjnový mimořádný projev tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Video působí magicky díky symetrickému rozmístění devíti mužů v rouškách. Celý projev se výrazně odlišuje od běžných politických projevů. Ve videu je mistrovsky kladen důraz na efekt, který vyvolává podobné pocity jako když sledujeme apokalyptický film. Nový nouzový stav, vyhlášený na období od 27. února do 28. března 2021, je dalším propojením politiky a astronomických událostí. Počátek i konec nového nouzového stavu nám vychází na měsíční úplněk. Zajímavé je i to, že uzavření okresů je plánováno do neděle 21. března 2021, což je hned po jarní rovnodennosti, která nastává v sobotu 20. března. Navíc 21. března je v kalendáři Radek, což je obdoba jména Radegast a jak víme, tak v souvislosti s uzavřením okresů začali v sobotu 6. března 2021 střežit přístupové cesty na Radegast v Beskydech vojáci i policie.

Neobvyklé propojení politiky, astronomických událostí a přírodní energie, která přitahuje na Radegast obrovské množství lidí. V září 2021 nás ještě před volbami čeká magické číslo 144 (součet 9). Andrej Babiš 67 let, Miloš Zeman 77 let, dohromady jim bude právě 144 let. Jak jinak, vždyť oba vzešli z devítkových voleb. Význam čísla 144, popřípadě 144.000 si může najít na internetu každý sám.

Pavel Hlušička