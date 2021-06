Výstava Zjevení přírody prezentuje díla současných litoměřických výtvarníků

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na výstavu Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt, která je k vidění v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie, a to denně od 10 do 18 hodin. Slavnostní vernisáž za účasti autorů se uskuteční 10. června.

Výstava je přístupna do 26. září v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie (Jezuitská 22, Litoměřice), a to denně od 10 do 18 hodin. | Foto: galerie-ltm.cz