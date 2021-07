Od 29. června do 18. července mohou návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice v domě z Loubí obdivovat na 250 nových sbírkových předmětů, které se podařilo v roce 2020muzeu získat do svých sbírek. Jedná se o jedinečnou možnost poodkrýt tak zákulisí odborné sbírkotvorné činnosti muzea.

Nové sbírkové předměty najdou lidé v zubrnickém muzeu. | Foto: Archiv muzea

„Sbírky získává muzeum převážně z darů. I v dnešní době se najdou totiž stále lidé, kteří předměty do muzea rádi věnují a nehledí tak na možnost výhodného zpeněžení. Neznamená to ovšem, že do muzea bereme vše. Vybíráme si, dle zkušenosti kurátorů, jejich orientaci v dosavadní sbírce, dle časového období a oblasti příslušné věci. Kurátorem vybrané předměty poté ještě procházejí speciální odbornou komisí, která předměty hodnotí z výše uvedených hledisek,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka muzea v přírodě Zubrnice.