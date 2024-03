Muž, který se vzepřel zlu. Richard Glazar. Památník Terezín připravil výstavu

Památník Terezín připravil novou výstavu pod názvem Muž, který se vzepřel zlu. Richard Glazar (1920-1997). Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 7. března od 14 v předsálí kina Muzea ghetta Terezín. Výstava bude nadále přístupná v běžné otevírací době Muzea ghetta, tedy od 9 do 17 hodin, a to až do 2. června tohoto roku.

Pozvánka na výstavu Muž, který se vzepřel zlu. Richard Glazar (1920-1997) | Foto: se svolením Památníku Terezín

Richard Glazar byl jedním z nemnoha, kterému se podařilo přežít vyhlazovací tábor Treblinka. Narodil se v roce 1920 v Praze a v září 1942 byl deportován pro svůj židovský původ do Terezína, kde zůstal zhruba měsíc. V říjnu 1942 odešel transportem do tehdy zcela neznámé Treblinky. Treblinka byla vybudována na jaře roku 1942 a patřila spolu s tábory Belzec a Sobibor mezi vyhlazovací tábory zřízené v rámci takzvané Akce Reinhard (nazvané na památku Reinharda Heydricha). Treblinka se nacházela v severovýchodní řídce obydlené části Generálního gouvernementu na trase Varšava - Białystok a byla to skutečná "továrna na smrt", jejímž jediným úkolem bylo zavraždit v plynové komoře každého příchozího. Památník Terezín vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže Jedinou možnost, jak se tragickému konci vyhnout, skýtala otrocká a nepředstavitelná práce zajišťující chod této vraždící mašinérie. Do srpna 1943, kdy byl tábor po zdařilém útěku přibližně 300 vezňů, z nichž se podařilo válku přežít minimálně 60 z nich, bylo v Treblince zplynováno, zastřeleno nebo jinak zavražděno na 900 000 lidí, mezi nimi i mnoho přímo z Terezína. A Richard Glazar byl jedním z těch, kterému se v rámci útěku podařilo z tábora uniknout. Svůj příběh vzpoury a útěku z Treblinky sepsal hned po válce, knihu se mu však podařilo vydat až v roce 1992 pod názvem "Treblinka, slovo jak z dětské říkanky". Po válce Richard Glazar vystudoval ekonomii a roku 1968 emigroval do Švýcarska. V letech 1961–1965 a 1970 vypovídal v Düsseldorfu v takzvaných treblinských procesech s bývalými dozorci, patřil také mezi klíčové svědky Lanzmannova dokumentu Šoa. Prožité trauma si v sobě nesl po celý život, který dobrovolně ukončil v roce 1997 po smrti své ženy skokem z okna. Stanislav Lada

Památník Terezín