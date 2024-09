Návštěvníci obdivovali na 40 obrazů zátiší, portrétů, krajinek, ale hlavně doménu žateckého malíře – kopie slavných obrazů od známých mistrů.

„Díky učiteli Otto Batalovi, který založil a vedl výtvarný obor na Základní umělecké škole v Žatci od roku 1962, mne výtvarné umění zcela pohltilo už na základní škole. Po vojenské prezenční službě, kde jsem začal malovat s kamarádem na plátno, jsem absolvoval výtvarnou školu u Zdeňka Sýkory, významného českého malíře, grafika a pedagoga z Loun,“ uvedl autor na vernisáži.

Galerista Petr Šimáček v kostce představil autorovo dílo, kde převládá malování kopií obrazů hlavně francouzských impresionistů. Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, to jsou autoři, kteří Pavla Fouska zcela uchvátili. V roce 1984 emigroval s rodinou do Kanady a po 37 letech se vrátil na důchod zpět do Žatce, kde pokračuje v tvorbě.

Působivé obrazy a zdárnou činnost galerie, kterou provozuje spolek Rodáci Žatec, vyzdvihla na vernisáži i místostarostka Žatce Jaroslava Veselá: „Je až k nevíře, že se galerii daří již 4 roky představovat díla malířů renomovaných i začínajících, kteří jsou spjati s naším historickým městem. Je jasné, že Žatec není tedy jen městem chmele, ale také místem malířů, fotografů a umělců.“

Výstava pod názvem Inspirace v žatecké Galerii U Radnice potrvá do 26. října 2024.

(rž)