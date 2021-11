Obyvatelé menší obce Žalhostice v těsné blízkosti Litoměřic jásají. Rekonstrukce Kulturního domu "U tří lip" je u konce a 30.října od 15.00 hodin budou mít všichni příležitost se přesvědčit, jak se zdařila.

V objektu byla vyměněna stará elektroinstalace a došlo k výměně nových podlah v zázemí i ve velkém sále. Parket má podlahové vytápění. Samozřejmě rekonstrukce by nebyla dokonalá, kdyby nebyla provedena celková výměna střechy a udělány další úpravy proti prolínání vody do budouvy. Celková rekonstrukce stála přesně 8.786.922,00 Kč a obec na ni získala od státu dotaci ve výši 2.041.913,00 Kč. Všechny stavební a instalační práce prováděla firma stavebního podnikatele Smoly, která má, - jak se zdá - na stavební a jíné práce v obci monopol.Dobrý pocit z konečně realizované rekonstrukce kulturního domu "kalí" pouze to, že teprve teď se hledá provozovatel restaurace, která po dva roky v obci chyběla, je součástí kulturáku, a Obecní zastupitelstvíse se alespoň o provizorní náhradu nepostaralo.