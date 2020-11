Této možnosti v období distanční výuky využívá zatím jen několik málo rodičů. Nejen v této souvislosti došlo k rozšíření spektra profesí rodičů žáků prvního stupně, jimž je služba určena.

„Nově mohou svého potomka do ZŠ U Stadionu přivést i zaměstnanci finančního úřadu, pošty, jídelen, úřadu práce, mateřských škol a dalších profesí. Pro děti je ve školní družině připravené ideální zázemí. Mají zde k dispozici počítače a mohou se věnovat v plném rozsahu distanční výuce,“ informuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Dohled nad školáky od 6 do 10 let je zajištěn každý všední den od 6:30 do 16:30. Nesmí vykazovat viditelné příznaky onemocnění či mít zvýšenou teplotu. Oběd mají ve školní jídelně.

„Rádi mezi nás přivítáme nové děti. Jsme plně připraveni se jim věnovat, vypomoci s výukou, a odlehčit rodičům v této nesnadné době,“ shodly se vychovatelky školní družiny Kateřina Novotná a Dominika Sluková.

