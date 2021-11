Další nominace. Hokejistka HC Stanionu Litoměřice Aneta Šenková dostala pozvánku na přípravný kemp U16

Hokejová brankářka Aneta Šenková | Foto: HC Stadion Litoměřice

Aneta Šenková je znovu v reprezentaci. Brankářka Stadionu obdržela pozvánku na akci národního týmu žen do šestnácti let. Kategorii U16 čeká od 10. do 14. listopadu přípravný kemp v Klášterci nad Ohří a trojzápas se Švýcarskem, který se odehraje na stejném místě.