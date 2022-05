Investiční akce s názvem Workoutové hřiště v ulici Stračenská vyšla zhruba na 800 tisíc korun a finančně se na ní podílely společnosti Mondi Štětí, LIDL a město Štětí. Nový povrch na hřišti Základní školy T. G. Masaryka stál přibližně 1,3 milionu korun a společnost Mondi Štětí na něj přispěla částkou 1 milion korun, další část byla hrazena z rozpočtu města.„Velmi si vážíme našich partnerů a jejich finanční podpory. O to více, když podpora míří do oblasti sportu. Po době covidové celá společnost cítí, že právě investice do sportu pro veřejnost jsou velmi potřebné,“ uvedl starosta města Štětí Tomáš Ryšánek.Na hřišti Základní školy T. G. Masaryka byl instalován mobilní dlaždicový multifunkční sportovní povrch pro florbal, který je použitelný podle i pro ostatní sporty jako volejbal, basketbal, nohejbal, tenis a malou kopanou.