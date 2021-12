Oblíbená aktivita dětí a vyučujících tedy proběhla v pátek 10. prosince v dopoledních hodinách. Do letošního ročníku se opět přihlásilo velké množství organizací. „Bohužel situace nám nedovoluje zajistit dětem v den zdobení stromečků slíbenou pohádku, ale určitě nebudou chybět koledy, něco teplého na zahřátí na místě i nějaká maličkost na odnesení s sebou,“ řekla Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích.

Celkem 20 přihlášených účastníků se tak zařadilo do soutěže o „Nejhezčí vánoční stromeček“. Veřejnost se poté může připojit a hlasovat o nejlépe nazdobený vánoční stromeček, a to od soboty 11. do středy 22. prosince. POZOR, letos bude hlasování probíhat nejen prostřednictvím Facebooku, ale také prostřednictvím hlasovacích lístku. Box pro hlasovací lístky bude umístěn na infocentru města. Zvítězí stromeček s největším počtem hlasů složených z „like“ na facebooku a hlasovacích lístků. Vítěz bude vyhlášen ve čtvrtek 23. prosince.

Daniela Kekrtová